Toshiba представила интеллектуальную оптопару с драйвером затвора

Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске новой интеллектуальной оптопары TLP5214A с драйвером затвора для управления БТИЗ средней мощности и мощными МОП-транзисторами.

Оптопара TLP5214A предназначена для различных областей применения, в которых используются МОП-транзисторы и БТИЗ, включая промышленные инверторы, инверторы систем солнечной энергетики, инверторы кондиционеров воздуха и сервоусилители.

TLP5214A имеет такие встроенные функции, как время блокировки определения выхода из насыщения по переднему фронту, время фильтрации и оптимизация эффективности плавного отключения. Это обеспечивает надежную работу в заданных режимах за счет подавления кратковременных импульсных помех при переключении и определении выхода из насыщения.

В качестве усовершенствованной модели TLP5214 новое устройство имеет время блокировки измерения напряжения насыщения (DESAT) по переднему фронту 1,1 мкс (типовое значение) и время фильтрации DESAT 90 нс (типовое значение). Время плавного отключения (7 мкс) увеличено вдвое по сравнению с предшественником.

TLP5214A работает при напряжении питания от 15 до 30 В, а пиковый выходной ток может достигать ±4,0 А (макс.). Низкая задержка распространения (150 нс при неравномерности ±80 нс) позволяет использовать устройство в быстродействующих системах. TLP5214A выпускается в корпусе SO16L с максимальной высотой 2,3 мм, который соответствует требованиям всех основных стандартов безопасности. Напряжение изоляции устройства составляет 5000 В (среднеквадратичное значение), а минимальная длина пути утечки и величина зазора равны 8 мм.

TLP5214A уже поставляются серийными партиями.