Starta Accelerator запустил блокчейн-акселератор для российских стартапов

Starta Accelerator объявил о запуске первой для технологических стартапов из России и стран Восточной Европы акселерационной программы по технологии блокчейн. Финальной частью обучения в Нью-Йорке станет проведение crowd sale криптографических токенов стартапов.

С сентября 2017 г. восточноевропейские стартапы смогут реализовать или развить применение технологии блокчейн в своем бизнесе, а также подготовиться и провести краудфандинговую кампанию по размещению криптографических токенов. Программа Token Rockets рассчитана на стартапы, бизнес которых основывается на применении блокчейн или может быть усовершенствован с помощью этой технологии.

Технологическим партнером Starta Accelerator в этом проекте стала блокчейн-платформа Waves. Экспертизу по управлению криптовалютными активами предоставит компания Cross Coin (Сингапур).

«Одним из вариантов развития таких стартапов станет внедрение токенов в бизнес-модель, например, в качестве средства расчетов между контрагентами или участниками экосистемы. Финальная часть программы - token sale - не только актуальный способ фондирования стартапов, но и возможность сформировать круг постоянных пользователей, заинтересованных в развитии проекта и готовых давать обратную связь о продукте», - сказала руководитель Starta Accelerator Екатерина Дорожкина.

«Технология блокчейн способна улучшить бизнес-процессы и перевернуть целые отрасли традиционной экономики. Мы увидим значительные сдвиги в ближайшие годы. Привлечение средств на развитие бизнеса на рынке криптовалют - еще одно перспективное направление использования преимуществ блокчейн. С начала 2017 года в рамках краудфандинговых кампаний на рынке криптовалют, по оценкам экспертов, стартапы привлекли больше $1,3 млрд», - отметил основатель и генеральный директор блокчейн-платформы Waves Александр Иванов.

У основателей акселератора свой опыт в этом направлении - в июле 2017 г. они поддержали crowd sale сингапурской компании Cross Coin, которая менее чем за сутки привлекла на рынке криптовалют $5 млн для инвестирования в стартапы Starta Accelerator. Ряд компаний, уже прошедших акселерационную программу Starta в 2016-17 гг., также планируют провести или уже провели распределение собственных токенов: Suretly, Anryze, Cindicator и компания Ticketscloud, входящая в портфель Starta Capital Fund.