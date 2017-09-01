«Ростелеком» и «Просвещение» создали СП «РТК. Просвещение»

«Ростелеком» и издательство «Просвещение» в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017 г., создали совместное предприятие «РТК.Просвещение». Основными целями предприятия станут деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработка ПО, консультативная работа в области компьютерных технологий, а также образовательная и научная работа.

Генеральный директор «РТК.Просвещение» Юрий Бушин отметил: «Совместное предприятие создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно актуально для удаленных регионов. Работа «РТК.Просвещение» также будет направлена на развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации».

«РТК.Просвещение» будет заниматься развитием сервисов электронного образования, внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами. Сотрудничество также направлено на развитие единого электронного образовательного пространства, внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и курсов, а также обеспечит основу для создания комплексных сервисов организации дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием Академии «Просвещение».

Сейчас «РТК.Просвещение» разрабатывает проекты по развитию сервисов дистанционного обучения и создания информационно-библиотечных центров в Новосибирской области, Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов Российской Федерации.