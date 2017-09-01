Национальный расчетный депозитарий перешел на технологическую платформу Центра корпоративной информации

Национальный расчетный депозитарий (НРД) завершил масштабный проект по переводу информационных сервисов на новую технологическую платформу Центра корпоративной информации nsddata.ru.

Основу новой продуктовой линейки НРД составляет гибкий сервис по кастомизированной выгрузке информации о ценных бумагах, связанных с ними организациях и корпоративных действиях в систему клиента API NSD, заменивший продукты SIR-NSD и SIR-NSD Light. При этом на новой платформе представлены обновленные сервисы ДИСК НРД и Ценовой Центр НРД, а также возможности по использованию дополнительных информационных сервисов центрального депозитария.

Сервис API NSD имеет удобные предустановленные методы загрузки getsecurities, getcompanies и getcorporateactions на русском и английском языках, с множеством дополнительных фильтров по каждому методу. Сервис предоставляется в формате JSON и обновляется каждые 3 часа. Для удобства пользователей SIR-NSD и других продуктов, предусмотрена преднастроенная выгрузка getsir. В дополнение к более чем 12 тыс. выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД в настоящее время, пользователи услуги получат возможность доступа к архивным данным о примерно 8 тыс. выпусках бумаг, которые ранее обслуживались в НРД.

«Перевод Центра корпоративной информации НРД на новую современную и удобную в использовании платформу предоставления данных соответствует миссии НРД как поставщика высокотехнологичных решений и является важным шагом на пути формирования в России качественного официального источника информации – Data Warehouse. Следующим шагом в его развитии является создание Единого окна раскрытия корпоративной информации, разработка которого в настоящее время ведётся НРД совместно с информационными агентствами, аккредитованными Банком России», – отметил Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа».

НРД учрежден 27 июня 1996 года. Объем ценных бумаг на хранении на 30 июня 2017 года составил 35,5 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.