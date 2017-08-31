Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости

Western Digital представила SanDisk Ultra microSDXC UHS-I card 400GB — карту памяти самой большой емкости, предназначенную для использования в мобильных устройствах. Спустя два года после выпуска своего революционного продукта, карты памяти SanDisk Ultra microSDXC емкостью 200 ГБ, Western Digital удваивает вместительность карты памяти, сохранив при этом прежний форм-фактор.

Новая карта памяти SanDisk microSD соответствует современному мобильному образу жизни и предлагает потребителям больше пространства для записи, хранения и совместного использования фотографий, видео, приложений, а также для хранения контента в режиме офлайн, при этом пользователи могут не переживать о том, что на карте может закончиться место.

«Мобильные устройства занимают центральное место в нашей жизни, и потребители уже давно привыкли использовать смартфоны практически везде, как в работе, так и в развлечениях. Мы собираем и обмениваемся гигантскими объёмами данных на смартфонах, беспилотниках, планшетах, компьютерах, ноутбуках и т.д. И на наш взгляд, требования к емкости накопителей будут лишь расти, особенно с учетом того, что пользователи по-прежнему ожидают все более продвинутых функций и возможностей от своих устройств и хотят получать контент в более высоком качестве, – сказал Джефф Джанукович (Jeff Janukowicz), вице-президент по исследованиям в IDC. – По нашим прогнозам, только лишь в этом году пользователи мобильных устройств установят в общей сложности более 150 миллиардов приложений, что потребует немалых объёмов памяти на каждом мобильном устройстве».

Western Digital добилась революционных показателей за счет использования фирменных технологий памяти, собственного дизайна, а также за счет технологических процессов, которые позволяют увеличить число бит на кристалле.

«Мы продолжаем расширять возможности технологий и осуществляем трансформацию того, каким образом потребители используют свои мобильные устройства, – сказал Свен Ратджен (Sven Rathjen), вице-президент по маркетингу продукции в Western Digital. – Сосредоточив наши усилия на достижении новых технологических вершин, мы помогаем пользователям вести мобильный образ жизни, предлагая решения для хранения данных, которым они доверяют».

Новая карта памяти вмещает до 40 часов видео в формате Full HD и поддерживает передачу данных на скорости до 100 МБ/с, обеспечивая производительность премиум-класса. При работе на такой скорости карта позволяет переместить до 1200 фотографий в минуту. Карта памяти 400GB SanDisk Ultra microSD соответствует спецификациям A1 App Performance Class.

Обновленное мобильное приложение SanDisk Memory Zone дает пользователям еще больше контроля над имеющейся в их мобильном устройстве памятью. Приложение доступно для загрузки из магазина Google Play, совместимо с большинством устройств под управлением Android и позволяет размещать, организовывать, передавать и осуществлять копирование данных, в том числе тегированного контента из Facebook и Instagram.

Карта памяти 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I будет продаваться на сайте SanDisk.com и в крупнейших розничных сетях США по рекомендованной розничной цене $249,99. На карту распространяется ограниченная десятилетняя гарантия.