В «Одноклассниках» запустили карту Москвы с видеоэкскурсиями звезд

«Одноклассники» совместно с Правительством Москвы запустили проект «100личности» – карту с короткими видеоэкскурсиями по интересным местам столицы. Проект приурочен к 870-летию Москвы, гидами стали российские знаменитости: Федор Бондарчук, Фекла Толстая, Егор Дружинин, Влад Лисовец и другие.

Карта уже доступна на сайте moscow870.ok.ru и в специальном приложении в «Одноклассниках». Посмотреть видеоэкскурсии можно с любого устройства: в браузере с компьютера или смартфона, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android и в приложении социальной сети для Smart TV.

Для экскурсий были выбраны интересные места столицы с необычной историей. Всего на карте доступны 16 экскурсий. Так, режиссер Федор Бондарчук рассказывает о грозе, которая сподвигла Павла Третьякова основать училище для глухонемых на Донской улице. Актер и хореограф Егор Дружинин делится историей переоформления фасада Чайного дома на Мясницкой. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказывает о катке в Крапивинском переулке, который изменил судьбу знаменитого купца и мецената Алексея Бахрушина.

Свои экскурсии также записали DJ Грув, стилист Влад Лисовец, актеры Ольга Будина, Сергей Гармаш, Никита Ефремов, Константин Крюков, Александра Ребенок, Любовь Толкалина и Сергей Шакуров, певец Александр Панайотов, телеведущая Фекла Толстая, хоккеист Сергей Федоров, радиоведущая Маргарита Митрофанова.

Видеоэкскурсии продолжают традицию бесплатных познавательных прогулок по Москве, которые регулярно проходят на фестивалях цикла «Московские сезоны».

«Бесплатные экскурсии по столице уже стали традицией. Ежегодно их посещают десятки тысяч москвичей и туристов. А в честь городского юбилея мы подготовили особый проект: теперь, благодаря циклу познавательных видеоэкскурсий, прогуляться по московским улицам, да еще и в компании знаменитостей, могут и жители других российских и зарубежных городов», - сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Мы всегда с удовольствием поддерживаем образовательные и культурные проекты. Трансляции культурных мероприятий собирают в ОК миллионы просмотров, образовательные инициативы встречают отклик у большинства наших пользователей. Самая большая часть аудитории ОК – это жители Москвы, и проект поможет им еще лучше узнать свой любимый город. В то же время для нас важно было сделать то, что будет интересно не только москвичам. С помощью карты пользователи из любого города смогут совершить виртуальное путешествие по интересным местам столицы», - отметил руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин.

В основу видеопрогулок легли истории о знаковых московских адресах, отобранные при участии проекта «Гуляем по Москве». В честь 870-летия российской столицы экскурсоводы этого проекта подарили москвичам и туристам 50 бесплатных познавательных прогулок. Юбилейный экскурсионный цикл стартовал 12 августа и продлится до 10 сентября.

За просмотр каждой экскурсии пользователи ОК получают специальный бейдж на свой аватар: чтобы собрать весь набор бейджей, нужно посмотреть все 16 видео. Также в дни официальных празднований 870-летия Москвы, 9 и 10 сентября, в Одноклассниках появится специальный формат публикаций: с помощью него пользователи смогут поздравить других москвичей с Днем города.