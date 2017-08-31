TrueConf выпустила набор библиотек SDK для Windows

TrueConf выпустила библиотеку TrueConf SDK для операционной системы Windows. Набор инструментов позволяет сторонним разработчикам в короткие сроки добавить поддержку видеоконференцсвязи в свои решения и проекты.

TrueConf SDK для Windows построен на технологии ActiveX, что позволяет использовать библиотеку практически во всех популярных средах разработки, например Microsoft Visual Studio и Embarcadero Delphi. Также, благодаря встроенной поддержке этой технологии в браузере Internet Explorer, TrueConf SDK можно применять для создания веб-приложений на JavaScript.

«TrueConf SDK открывает перед разработчиками множество возможностей в создании специализированных приложений, в том числе в сфере телемедицины, видеобанкинга, инжиниринга, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Большинство современных компаний уже владеет неким набором корпоративных программ и сервисов. Наше решение позволяет быстро интегрировать любые виды коммуникаций в такое ПО, а также кастомизировать его возможности для конкретных нужд пользователей».

Ранее TrueConf уже анонсировала возможность встраивания видео в мобильные приложения с помощью библиотек SDK для Android и iOS. На основе этих встраиваемых технологий разработаны и используются различные телемедицинские системы, например в клиниках Bad Kissingen в Германии и Maccabi в Израиле, а также системы видеобанкинга, например в Banpará Bank в Бразилии и банкоматах TOSAN Techno в Иране.