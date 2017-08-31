«Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) успешно завершил первый этап реализации контракта на поставку радиотехнического оборудования в одну из стран Юго-Восточной Азии. Аэродромный обзорный радиолокатор Челябинского радиозавода «Полет» успешно прошел испытания и отправлен заказчику.

«Системы радиолокации, навигации и посадки, выпускаемые нашим Челябинским радиозаводом "Полет", получили признание российских и зарубежных заказчиков, - отметил заместитель генерального директора «Росэлектроника» Арсений Брыкин. - Техника адаптирована к непрерывной работе в самых сложных условиях, в том числе тропических. Успешное завершение коллективом завода поставки оборудования будет достойным подарком к 65-летнему юбилею, который отмечает в эти дни Челябинский радиозавод "Полет"».

Завершенный первый этап выполнения контракта предусматривал изготовление оборудования, комплекта ЗИП и подготовку группы технических специалистов иностранного заказчика к эксплуатации и обслуживанию аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АС. При участии группы приемки заказчика успешно выполнена программа заводских испытаний изделия и подписаны акты предварительной приемки имущества. Кроме того, контрактом предусмотрены развертывание, настройка, наземные и летные проверки радиолокатора на объекте заказчика.

Ранее в 2017 г. Челябинским радиозаводом «Полет» оснащены системами навигации и посадки два аэродрома в Казахстане. «ЧРЗ «Полет» является единственным изготовителем основных средств радиотехнического обеспечения полетов для аэродромов государственной авиации. На сегодняшний момент радиолокационным и навигационным оборудованием производства ЧРЗ «Полет» оборудовано более 160 аэродромов в 31 стране мира.