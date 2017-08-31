Mail.Ru Group подарит всем школам России «Облако для рабочих групп»

Ко Дню знаний Mail.Ru Group приготовила подарок для отечественных школ — бесплатный доступ к облачному хранилищу Teambox. Каждый сотрудник и ученик школы сможет работать с файлами и документами в «Облаке для рабочих групп». Акция будет действовать целый учебный год: с 1 сентября 2017 года до 31 мая 2018 года.

Для корпоративных клиентов Teambox является платным, но все школы на территории РФ в новом учебном году смогут бесплатно поработать с сервисом. Объем хранилища для каждой школы неограниченный.

С помощью Teambox можно организовать общий доступ к рабочим файлам с любых устройств, работать с ними удаленно, загружать и скачивать без ограничения скорости, настраивать уровни доступа к каждой папке и контролировать списки тех, кто работает с документами. Сохранность данных больше не будет зависеть от исправности флешки или жесткого диска: для всех материалов, загруженных в облако, создаются резервные копии, которые хранятся в разных дата-центрах. Получить доступ к хранилищу можно в несколько кликов из любой точки, где есть выход в интернет. Поддерживаются как настольные компьютеры и ноутбуки, так и смартфоны и планшеты.

«Работа современной школы во многом основана на цифровом контенте. Учебные пособия, материалы, документы должны удобно храниться и распространяться. Сейчас, чтобы делать это эффективно, рабочим группам приходится создавать файловые серверы, настраивать сетевые диски, мучаться с флешками. Мы хотим, чтобы у школ была возможность освоить инструменты современного электронного документооборота. В Teambox сотрудники школ, учителя и ученики смогут совместно работать над любыми проектами. Мы уверены, что это позитивно отразится на коммуникациях внутри школы и эффективности образовательного проекта, в целом», — сказал Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов подразделения Почта и портал.

Teambox работает в рамках единой платформы «Mail.Ru для бизнеса». При его создании использовались передовые технологии. Надежность и сервисная поддержка гарантированы строгим соглашением.

Для получения доступа необходимо зарегистрировать школу в сервисе «Облако для рабочих групп» (Teambox) и отправить заявку на подключение к проекту «Mail.Ru для образования». Доступ к облаку предоставят после проверки указанных данных. Все пользователи Teambox смогут пользоваться хранилищем, а также завести корпоративную почту. Срок действия предложения — до 31 мая 2018 года.