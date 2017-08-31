Directum представила корпоративный офис Solo 2.0 для iOS и Android

Directum анонсировала обновленную версию мобильного корпоративного офисного приложения Directum Solo 2.0 для платформ iOS и Android. В новой версии улучшен интерфейс, появились новые возможности поиска и подписания документов.

Directum Solo создано специально для удаленной работы руководителей. Спроектировать и протестировать приложение помогли практикующие менеджеры, поэтому разработчикам удалось точно сформулировать ключевые задачи аудитории и найти их удобные решения.

Новая версия позволяет подписывать документы в iOS и Android с помощью сертификатов, выданных удостоверяющим центром Microsoft. Кроме того, для подписания в desktop-клиенте системы, веб-доступе и мобильном решении можно использовать один и тот же сертификат с помощью токенов Рутокен Bluetooth и JaCarta microUSB.

Благодаря новой возможности – персонализации поиска, пользователь быстрее найдет нужную информацию. Теперь можно настроить реквизиты «под себя» и вынести на первое место те, которые вы используете чаще всего.

Искать документы можно по нескольким критериям, в том числе и по тексту. Это удобно, если пользователь не знает наверняка, какой файл нужен, но известно, какие данные он должен содержать. Самые частые критерии поиска отображаются в начале списка.

Изменился интерфейс Directum Solo – iOS и Android-версии теперь представлены в едином стиле. Благодаря этому можно переключаться между устройствами на разных платформах. Если привычный гаджет оказался в ремонте, разрядился или рабочего планшета просто не оказалось под рукой, а информация нужна срочно.

Разработчики учли и другие пожелания пользователей. Теперь в iOS-версии можно создавать документ из файла или прямо из камеры, сортировать задания по важности, дате создания и другим критериям, еще безопаснее проходить процедуру аутентификации в системе с помощью сертификата.