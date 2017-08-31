Adata представила SD карты памяти Premier и Premier Pro с поддержкой стандартов A1 и V10/V30

Adata Technology объявила о том, что ее карты памяти microSDXC и microSDHC линейки Premier с интерфейсом UHS-I / Class 10 поддерживают новый стандарт SD A1. Стандарт A1, входящий в состав спецификаций SD 5.1, был разработан для запуска приложений из внешнего накопителя, в то время как традиционные SD-карты позволяют только просматривать фотографии и видео.

Все карты памяти MicroSD и SD линейки Premier Pro теперь поддерживают стандарт видеозаписи V10 и V30 и позволяют записывать/считывать данные со скоростью 10 Мбайт/с и 30 Мбайт/с, соответственно.

Карты памяти microSD/SD, отвечающие стандарту A1, поддерживают высокую скорость чтения и операций ввода/вывода (IOPS) для быстрого запуска различных приложений без каких-либо задержек. Такие карты памяти microSD/SD не уступают внутренним накопителям с точки зрения работы с приложениями. Теперь пользователи больше не ограничены объемом внутреннего накопителя и могут устанавливать намного больше приложений благодаря дополнительной памяти.

Все карты памяти SD и microSDXC/SDHC линейки Adata Premier Pro теперь поддерживают видеозапись по стандарту V10 и V30. Несмотря на то, что самые быстрые карты памяти от Adata поддерживают V90 (скорость записи видео 90 МБ/с), стабильная и бесперебойная видеозапись пользуется широким спросом не только среди профессионалов, готовых платить за высокую скорость, но и в других сегментах рынка.

Увеличение объема 4K видео означает, что все большему количеству пользователей нужна гарантированная пропускная способность для стабильного видео, и спецификации V10 (10 МБ/с) и V30 (30 МБ/с) отвечают этим требованиям.