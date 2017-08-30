Виджеты госуслуг будут размещены в негосударственных информационных системах

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о проведении пилотного проекта, в рамках которого пользователи смогут получать государственные и муниципальные услуги через вспомогательные программные элементы (виджеты), размещенные в негосударственных информационных системах. Приказ о проведении пилота подписан министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым.

Участниками пилотного проекта станут организации, владеющие сайтами с посещаемостью не менее трех миллионов уникальных посетителей в месяц за последние полгода, а также предварительно направившие официальный запрос в Минкомсвязи России. Это компании «Мэйл.Ру», «Рамблер Интернет Холдинг» и «Амаяма Авто».

«Возможность доступа к электронным услугам на популярных сайтах, куда часто заходит пользователь, приведет к популяризации электронных услуг, а соответственно, к повышению удобства взаимодействия с государством и снижению нагрузки на сотрудников органов власти», — сказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Через виджеты пользователи смогут получить, такие государственные услуги как информирование о налоговой задолженности, информирование о наличии судебной задолженности, получение загранпаспорта гражданина РФ, регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения получение международного водительского удостоверения, информирование о наличии административных правонарушений в области дорожного движения, получение государственного сертификата на материнский капитал, рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала и государственная регистрация брака.

Пилотный проект продлится девять месяцев. После его завершения будет разработан и утвержден регламент по подключению организаций к «Открытой платформе госуслуг» для размещения виджетов госуслуг на своих сайтах.