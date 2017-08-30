«Корус Консалтинг» взяла на вооружение машинное обучение и большие данные

«Корус Консалтинг» предложит заказчикам решения на основе методов машинного обучения (ML, machine learning) и инструментов для управления большими данными. Эти технологии помогут российским компаниями решить вопросы, связанные с предсказанием спроса и удовлетворенности клиентов, управлением лояльностью, а также выявлением и предупреждением мошенничества.

«Современные компании собирают огромные массивы данных и используют их для развития бизнеса. С помощью полезной информации, полученной из этих массивов, решаются задачи, связанные с предсказанием оттока клиентов, кредитным скорингом, определением аномалий в сегментах аудитории и многие другие. Извлекать максимум пользы из массивов неструктурированной информации помогают комплексы из методов машинного обучения и инструментов для управления Большими Данными. Мы видим большой спрос и перспективы развития этих технологий на российском рынке и именно поэтому приняли решение о выделении отдельного направления в департаменте,» — сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг».

В проектах нового направления с помощью методов машинного обучения (ML, machine learning) специалисты «Корус Консалтинг» решают такие задачи заказчиков, как предсказание спроса, прогноз эффекта от промоакций, персонифицированные рекомендации, сегментация и кластеризация клиентов, а также выявление и предупреждение мошенничества. В зависимости от масштабов и типа задач конкретного бизнеса применяются как готовые сервисы Microsoft Azure ML и SAS Enterprise Miner, так и решения на основе открытого кода, такие как RapidMiner. Дополнительно эксперты интегратора проектируют кастомизированные системы, созданные на базе языков программирования R и Python.

В ходе проектов нового направления также часто решаются вопросы обработки и хранения больших массивов данных, а также контроля качества исходных данных. В качестве инструментов для решения подобных задач используются модули Hadoop, технологии Apache, Cloudera, Hortonworks, MapR. Spark, Cassandra и Kaffka, а также решения от признанных вендоров — SAS и IBM.

«Мы видим огромный спрос со стороны рынка на системы, которые помогают быстро прогнозировать результаты деятельности и проверять гипотезы с помощью инструментов для работы с Большими Данными, методами машинного обучения, а также математическими методами, которые применяют наши специалисты — нейронными сетями, бустингом, кластеризацией. Наше новое направление должно быть по достоинству оценено компаниями, которые ставят во главу угла персонализацию взаимодействия с клиентами и более точные прогнозы в других областях», — отметила Наталья Малыхина, руководитель направления Advanced Analytics департамента BI ГК «Корус Консалтинг».