Кемеровский «Азот» повысит надежность использования оборудования с помощью «Галактика ЕАМ»

«Галактика» объявила о реализации проекта автоматизации управления производственными активами компании «Азот», который выполняется совместно официальным региональным представителем «Финансовые технологии».

Перед всеми компаниями химической промышленности стоит задача по повышению коэффициента использования оборудования. Его увеличение только на 1% выражается в росте денежной выручки на десятки миллионов рублей в зависимости от размеров производства и вида выпускаемой продукции. Поэтому для оптимизации ремонтной программы в августе 2017 года в КАО «Азот» стартовал проект автоматизации управления производственными активами, который выполняется совместно официальным региональным представителем «Финансовые технологии» и корпорацией «Галактика»

«Азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в России, основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока и лидирующим российским экспортером капролактама.

Целью проекта является повышение уровня промышленной безопасности предприятия, увеличение надежности производственных фондов и сокращение производственных потерь. Реализация данного проекта позволит техническим службам предприятия оперативно анализировать техническое состояние оборудования, получать статистику отказов и дефектов, своевременно принимать обоснованные решения о методах и видах воздействий с целью повышения коэффициента использования оборудования и, соответственно, увеличения объема выпуска продукции.

«Сейчас стартовал пилотный проект на базе Цеха №15 КАО «Азот», который рассчитан на 12 месяцев с параллельным выполнением части основных этапов работ. При дальнейшем масштабировании решения на других цехах предприятия информационные системы корпорации «Галактика» станут основой цифровизации предприятия и обеспечат переход на новый уровень эксплуатации технологий для повышения рентабельности компании», – отметил генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух.

«В настоящий момент выполняются работы по техническому аудиту, сбору баз данных оборудования и баз данных нормативно-справочной информации (НСИ). В дальнейшем в рамках реализации проекта автоматизации с использованием системы «Галактика ЕАМ» будет обеспечено диспетчирование работ по ТОиР, проведены анализ эффективности управления ТОиР, учет информации о техническом состоянии производственных активах, внедрение методология по надежности и формирование аналитической отчетности», – сказал директор «Финансовые технологии» Константин Судьин.

Все это позволит в будущем перевести технологические установки на увеличенные межремонтные пробеги (МРП) с целью получения дополнительной прибыли за счет уменьшения времени простоя технологических установок для проведения плановых ремонтных работ.

«В проекте также планируется использовать мобильные рабочие места для сбора измеряемых показателей для мониторинга технического состояния инфраструктурных объектов с помощью мобильных устройств. Внедрение системы «Галактика ЕАМ» позволит в итоге существенно сократить затраты на содержание оборудования и получить дополнительный доход за счет сокращения простоев технологических установок и увеличения межремонтного пробега, а также выявлять наиболее критические объекты с точки зрения надежности и последствий отказов, которые нуждаются в приоритетном обслуживании и поддержке», – сказал Александр Бургардт, вице-президент корпорации «Галактика».