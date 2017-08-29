ВЭБ приглашает на открытый диалог о блокчейне c основателем Ethereum

ВЭБ и НИТУ МИСиС объявили о проведении открытого диалога о блокчейне с ведущим мировым экспертом в этой сфере, основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталиком Бутериным. Разговор проведет председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Мероприятие состоится в среду 30 августа 2017 г. в Центре компетенций по блокчейну в НИТУ МИСиС по адресу: 2-й Донской проезд, д. 9. Начало в 9:30.

В рамках дискуссии пройдет обсуждение перспектив развития криптоиндустрии и применения технологии блокчейн для решения задач государства и бизнеса.

Капитализация компании Ethereum составляет более $30 млрд. В 2017 г. Виталик Бутерин вошел в десятку самых влиятельных молодых людей по версии журнала Fortune.

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Онлайн трансляцию события можно будет посмотреть в свободном доступе в социальных сетях: на YouTube, в Facebook и в VK.

Уже сейчас можно задать вопросы участниками дискуссии. Для этого надо зайти в группу в VK или Facebook и под постом о трансляции написать свой вопрос, который будет озвучен на встрече.