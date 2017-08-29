TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии

Южнокорейская компания TmaxSoft и финская CGI подписали соглашение с финским государственным агентством социального обеспечения Kela, выплачивающим пенсионные пособия, пособия по уходу за детьми, болезни, оплате жилья и по безработице. TmaxSoft и CGI будут совместно модернизировать мейнфреймы Kela с помощью решения OpenFrame для модернизации и миграции. Стоимость контракта составляет около 10 млн евро, сроки окупаемости не превышают двух лет.

Kela каждый год выплачивает пособия миллионам финских граждан на сумму свыше 13 млрд евро, поэтому ее новая ИТ-система должна обеспечивать высокую эффективность и надежность, а также предоставить частным лицам удобные социальные сервисы. Kela начала проект в начале 2017 г., новая ИТ-система агентства будет введена в эксплуатацию весной 2019 г.

Марку Суоминен, директор Kela по ИКТ, отметил: «В Kela одна из крупнейших в Скандинавии инсталляций мейнфреймов, и мы используем их уже несколько десятилетий. Мы начали цифровую трансформацию бизнеса, но из-за устаревшего оборудования не могли перейти на современное программное обеспечение. Организация тратила много денег на техническое обслуживание мейнфреймов, но развернуть новые сервисы для работы на них было невозможно. Стало очевидно, что необходим новый подход к управлению нашими ИТ-системами и оборудованием, чтобы сократить расходы на техническое обслуживание, но по-прежнему предлагать высококачественные сервисы гражданам. Миграция приложений с мейнфрейма на OpenFrame стала ключевым шагом в цифровой трансформации нашего бизнеса. Перенос приложений в среду UNIX сэкономит около 4 млн евро в год. Новая платформа позволит быстрее и дешевле разрабатывать новые системы и сервисы. Преимущества не ограничиваются только экономией расходов. CGI и TmaxSoft обосновали выгоду применения альтернативного решения созданием высококачественной открытой платформы по привлекательной цене без рисков, неизбежных при переписывании кода бизнес-критичных приложений. Ведь такая работа может растянуться на годы».

OpenFrame – это проверенное решение для модернизации и миграции. С его помощью можно перенести все приложения, ресурсы и данные с устаревших мейнфреймов на более надежную и высокопроизводительную облачную платформу без изменения логики бизнес-процессов и данных.

Сонгмин Энди Ким, руководитель отделения TmaxSoft в регионе EMEA, сказал: «Мы продолжаем успешно завоевывать европейский рынок и рады возможности совместно с CGI модернизировать ИТ-инфраструктуру Kela. Работа Kela крайне важна для граждан Финляндии, поэтому агентству требуется самая гибкая и надежная технология, которая станет сердцем всей его деятельности. Модернизация решения, построенного на базе мейнфрейма, с помощью OpenFrame сократит расходы и улучшит производительность за счет автоматизированного интегрированного набора инструментов. Мы уверены в успехе этого проекта, который будем выполнять в тесном сотрудничестве с Kela и CGI».

В России решение OpenFrame представляет технологический партнер TmaxSoft, отечественный системный интегратор «АйТеко». О заключении стратегического партнерства компании сообщили в июле 2017 г., выпустив совместный пресс-релиз. Соглашение о сотрудничестве подтверждает намерение компаний инвестировать в развитие соответствующей экспертизы на базе «АйТеко», где на сегодня уже создана демонстрационная лаборатория и завершена комплексная подготовка технических специалистов по освоению OpenFrame.