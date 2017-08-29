Немецкая STS-TECOM включила ПО RAIDIX в свою матрицу решений для хранения данных

«Рэйдикс» объявила о расширении партнерской сети в Центральной Европе, заключив партнерское соглашение с немецким системным интегратором STS-TECOM. Партнер поставляет комплексные ИТ-решения на базе стандартного аппаратного обеспечения для широкого спектра корпоративных заказчиков, операторов цифрового контента, высокопроизводительных кластеров и телекоммуникационных компаний. Среди клиентов STS-TECOM – топ5 крупнейших интернет-провайдеров Германии с суммарным объемом поставок более 45 тыс. серверов.

Технология RAIDIX обеспечивает программную основу для всех основных решений STS-TECOM: NAS-серверов, многотерабайтных SAN-хранилищ, решений для хранения видеоданных, высокомасштабируемых систем на базе «готового кластера» (cluster-in-a-box). Используя проектные компетенции «Рэйдикс», германский партнер предлагает заказчикам оптимальные программно-аппаратные конфигурации, соответствующие конкретным задачам и нагрузкам предприятий.

STS-TECOM также активно сотрудничает с телекомпаниями, поставщиками IPTV-контента, операторами кабельного телевидения и имеет широкий опыт поставки оборудования для видеопроизводства, телевещания и видеонаблюдения.

Программно-определяемая технология RAIDIX представляет ряд преимуществ для работы с колоссальными последовательными нагрузками, таких как неснижаемая производительность в многопоточном режиме; поддержка новых видеоформатов 4К/8K; максимально допустимая аппаратным обеспечением пропускная способность для совместной работы над видеофайлами; целостность данных благодаря патентованным уровням RAID (RAID 6 с двойной четностью и 7.3 с тройной четностью) и др.

ПО RAIDIX позволяет расширить существующую инфраструктуру заказчика с помощью добавления новых узлов хранения без простоев или снижения производительности. Тем самым «Рэйдикс» предлагает партнерам масштабируемое, универсально совместимое решение с более высокой маржинальностью в сравнении с индустриальными системами класса «А».

В 2017 г. «Рэйдикс» и STS-TECOM планируют реализовать несколько проектов в сфере видеонаблюдения в Центральной Европе.