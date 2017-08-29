Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро»

Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового центра обработки данных для Группы «ФосАгро» в г. Череповце, крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в России. Центр обработки данных расположен на Череповецкой промышленной площадке группы. Благодаря выбору моновендорного решения, проект был завершен в рекордно короткие сроки, соответствует стандартам энергоэффективности и полностью удовлетворят текущие и перспективные потребности заказчика.

Организационные изменения, оптимизация управленческих функций в «ФосАгро» поставили ряд новых требований к управляемости процессов обслуживания ИТ-инфраструктуры и гарантиям доступности критически важных корпоративных сервисов. Для построения единого катастрофоустойчивого центра обработки данных компания обратилась к системному интегратору IBS Platformix, а в качестве основы для создания инженерной инфраструктуры нового ЦОДа были выбраны решения Schneider Electric. Полная совместимость компонентов инженерной инфраструктуры и поддержка всех самых современных функций мониторинга и управления позволили оперативно создать высокопроизводительный центр обработки данных чуть более, чем за 4 месяца – от момента реконструкции здания до запуска серверов.

«Даже в такие сжатые сроки проект получился интересным с точки зрения энергоэффективности. Новый дата-центр обслуживает площадки «ФосАгро» в пяти крупнейших городах России. Мы стремились обеспечить высокий уровень надежности и при создании ЦОДа максимально учитывали требования по надёжности уровня TIER III. Большинство элементов инженерной инфраструктуры могут обслуживаться силами специалистов заказчика», — отметил Антон Белоусько, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Несмотря на оперативное создание новой площадки, ЦОД «ФосАгро» нельзя назвать типовым. Он состоит из двух залов, один из которых предназначен для стандартного ИТ-оборудования, второй - для стоек, где размещаются системы хранения данных и серверы нестандартного форм-фактора. Суммарная мощность ИТ-оборудования составляет 250 кВт, еще 250 кВт выделены для нужд инженерных подсистем.

В проекте были использованы внутрирядные кондиционеры InRow APC by Schneider Electric с расчетной производительностью более 30 кВт холода при ширине кондиционера 300 мм, чиллерные машины с одноконтурной схемой и использованием не замерзающего зимой этиленгликоля. Для экономии электроэнергии в холодный период года используются функции фрикулинга, обеспечивающая возможности естественного охлаждения.

Используемая в проекте высокопроизводительная модульная система бесперебойного питания Symmetra PX с КПД 95,6%, обеспечивает резервирование по схеме 2N и имеет единичный выходной коэффициент мощности, что позволяет обеспечить высокий уровень готовности и энергоэффективности системы электроснабжения. Каждый ИБП мощностью 500 кВт способен питать всю ИТ-нагрузку и критически важные элементы инженерной инфраструктуры, а модульная архитектура исключает наличие единой точки отказа. В качестве резервного источника используется ДГУ.

Новый ЦОД «ФосАгро» оснащен системой мониторинга инженерной инфраструктуры и климата Data Center Expert, которая обеспечивает непрерывный контроль наиболее важных параметров работы объекта и снабжает администраторов и дежурную смену ЦОДа необходимой статистикой и данными видеонаблюдения, а также оповещает об аварийных событиях. Кроме этого, уведомления передаются в собственную систему Help Desk, а, при необходимости, непосредственно в службу поддержки Schneider Electric.

«Исключительный уровень взаимодействия высококомпетентных команд заказчика, интегратора и вендора, основанный на взаимной ответственности, – истинный залог успеха нашего проекта — сказал Сергей Диденко, директор по информационным технологиям «ФосАгро-Череповец». — Четкая синхронизация графика поставки инженерных систем Schneider Electric и выполнения строительно-монтажных работ позволила производить монтаж «с колёс».

В результате всего за 4 месяца после старта проекта компания «ФосАгро» получила возможность перенести все свои серверные мощности в единый отказоустойчивый ЦОД, сократить затраты на поддержку и предоставила сотрудникам на различных площадках высокоскоростной доступ к виртуализированным сервисам. Созданный запас мощности позволит увеличить мощность ИТ-оборудования до 500 мВт по требованию, просто добавляя новые модули в систему электропитания.