Huawei начинает российские продажи смартфона nova lite 2017. Цена

Huawei представила смартфон nova lite 2017, получивший оптимальное сочетание функций и цены. Устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, 13 МП основной камерой и мощной батареей, обеспечивающей до 12 часов активной работы в сетях 4G. Новинка получила корпус толщиной 8,05 мм, 5-дюймовый IPS экран с разрешением 720×1280 точек и операционную систему Android 7.0 с интерфейсом пользователя EMUI 5.1.

Построенное на базе процессора Qualcomm Snapdragon 425, устройство оснащено 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 16 ГБ, который можно использовать для загрузки приложений, хранения фотографий, видеороликов и музыкальных треков. При необходимости накопитель можно увеличить с помощью microSD карты емкостью до 128 ГБ. Поддержка 4G сетей открывает перед пользователями широчайшие возможности для работы и общения с использованием скоростного доступа в интернет.

Основная камера Huawei nova lite 2017 с разрешением 13 МП оснащена быстрым фазовым автофокусом, который гарантирует фокусировку на объекте всего за 0,3 секунды. Фронтальная камера с разрешением 5 МП станет незаменимым инструментом для съемки селфи — функции улучшения автопортретов умело скрывают недостатки и освежают цвет лица, помогая создавать по-настоящему яркие и запоминающиеся фотографии.

Батарея смартфона Huawei nova lite 2017 емкостью 3000 мАч способна поддерживать работоспособность устройства в течение многих часов даже в режиме активного использования. При среднем режиме использования одной зарядки устройства хватает почти на 2 дня. При этом батарея отличается высоким ресурсом, сохраняя 80% своей номинальной емкости даже после 800 циклов зарядки.

Отдельного внимания заслуживает сканер отпечатков пальцев, который считывает отпечатки в любом направлении на 360°, в том числе распознавая неполные отпечатки и отпечатки влажных пальцев. Благодаря специальной технологии сканирования, разблокировка смартфона теперь занимает всего 0,3 с.

Операционная система Android 7.0 и обновленный фирменный интерфейс EMUI 5.1 гарантируют удобный доступ ко всем функциям смартфона, при этом 90% из них можно вызвать всего за 3 касания экрана. Встроенная фирменная технология Huawei Share —инструмент для обмена файлами между устройствами Huawei, обеспечивающая скорость передачи в 100 раз превосходящую Bluetooth.

Пользователям, предпочитающим читать или проводить время в интернете перед сном, придется по вкусу функция Eye comfort, которая снижает долю синего цвета в спектре подсветки дисплея и автоматически корректирует ее цветовую температуру в зависимости от внешнего освещения. Это позволяет значительно уменьшить утомление глаз от экрана и с комфортом использовать смартфон в любое время суток.

Продажи нового смартфона Huawei nova lite 2017 стартуют в магазинах партнеров компании с 30 августа, рекомендованная розничная цена составит 11 990 руб. В момент старта продаж модель будет доступна в золотистом и черном цветах корпуса, в конце сентября российские пользователи смогут приобрести обновленную версию устройства в синем цвете.