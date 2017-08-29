Eset: четверо из пяти школьников онлайн ежедневно

81% школьников выходят в интернет каждый день, преимущественно в поисках развлекательного контента, выяснила антивирусная компания Eset в процессе опроса пользователей накануне Дня знаний.

Респондентам предложили выбрать ответ на вопрос «Сколько времени ваши дети (братья, сестры) школьного возраста проводят онлайн?». Судя по результатам, интернет – важная часть досуга и учебного процесса школьников. Самый популярный вариант ответа – «целый день сидят со смартфоном или ноутбуком», его выбрали 56% респондентов.

Еще 25% школьников получают гаджеты с доступом в Сеть только вечером, после уроков, когда домашнее задание выполнено и осталось немного свободного времени.

В 10% семей принято ограничивать интернет-доступ – дети отправляются в Сеть только по выходным.

9% родителей запрещают доступ в Сеть всеми возможными способами (или, по крайней мере, пытаются) – они выбрали вариант «Детям в интернете делать нечего».

Второй вопрос был адресован пользователям, разрешающим школьникам пользоваться интернетом. Их попросили уточнить, как дети используют доступ в Сеть, указав все подходящие варианты ответа.

Выяснилось, что самое распространенное развлечение – социальные сети. По крайней мере, 57% участников опроса отметили, что в их семье школьники проводят время таким образом.

По 48% респондентов указали варианты, связанные с потреблением развлекательного контента –дети смотрят фильмы и слушают музыку, либо играют в онлайн-игры. Собственный контент создают 16% школьников – они пишут статьи, ведут блоги, работают с фото- или видеоматериалами.

27% школьников используют доступ в интернет для учебы – речь идет как о подготовке школьных заданий, так и о самообразовании (изучение иностранных языков, графических редакторов и пр.).

16% участников опроса отметили, что школьники следят за новостями в Сети, 5% похвастались, что дети учатся программированию и пытаются писать софт.

«Полный запрет интернета – на мой взгляд, слишком категоричное решение. В Сети доступен качественный полезный контент, не имеющий аналогов офлайн, - сказал Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга Eset Russia. – Нет повода лишать школьников возможности пользоваться образовательными ресурсами или, например, дистанционно общаться с друзьями. Просто продумайте меры защиты от разного рода опасностей. Рекомендуем комплексные антивирусные продукты с функцией родительского контроля, а также мобильные решения, защищающие от нежелательного контента».