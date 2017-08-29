«ДОК» испытала в сети МТС радиорелейную линию собственного производства

«ДОК» объявила о завершении испытания радиорелейной линии PPC-10G собственного производства в сети петербургского филиала МТС. Оборудование PPC-10G предназначено для работы в Е-диапазоне 71-76/81-86 ГГц и передачи данных на скорости 10 Гбит/c.

Целью испытаний было получение сведений о технических возможностях РРЛ PPC-10G как одной из имеющихся на рынке новинок радиорелейного оборудования на скорости 10 Гбит/c. Радиорелейные линии с такой пропускной способностью становятся де-факто новым стандартом скорости для применения в опорных беспроводных каналах сетей стандарта LTE и 5G.

Испытания проводились в Ленинградской области на радиотрассе (пролете) длиной 8,3 км между поселками Рощино и Лебяжье. Радиорелейные станции были установлены на телекоммуникационных вышках МТС на высоте около 50 м каждая. РРЛ PPC-10G испытывались в комплектации с антеннами диаметром 60 см и передатчиком мощностью 100 милливатт. В течение месяца проводилась запись параметров, характеризующих скорость передачи и доступность беспроводного канала связи в условиях температурных перепадов и осадков различной интенсивности.

Для повышения уровня доступности канала РРЛ PPC-10G обладает функцией адаптивной модуляции с автоматически изменяемым типом модуляции от QAM 256 до BPSK для поддержания максимальной доступности в условиях тумана и осадков, затрудняющих прохождение радиоволн в спектральной области Е-диапазона. При выпадении осадков РРЛ PPC-10G изменяет тип модуляции и, соответственно, скорость передачи на наиболее подходящие в данных условиях чтобы обеспечить безразрывность радиоканала. С улучшением погоды скорость передачи РРЛ PPC-10G автоматически восстанавливается до максимума 10 Гбит/c.

МТС подтвердила факт испытаний PPC-10G компании «ДОК» на указанной площадке в соответствии с программой-методикой оператора. Согласно протоколу испытаний, эта РРЛ обеспечивает заявленную скорость 10 Гбит/c на пролете 8,3 км с доступностью 98,31%.

Филипп Иванов, директор «ДОК», отметил: «Радиорелейные станции наиболее эффективны при строительстве или модернизации в труднодоступных местах транспортных сетей сотовых операторов ̶ в таких случаях установка РРС является единственной альтернативой прокладке оптического кабеля. Поскольку надежность оборудования для таких сегментов особо критична, в продуктовой линейке «ДОК» есть как одинарные, так и сдвоенные РРЛ 2х 10 Гбит/c в конфигурации 2+0 с одной антенной. Для повышения доступности канала на больших дистанциях можно также использовать 10-гигабитное оборудование в диапазоне 40,5-43.5 ГГц, где условия распространения радиоволн позволяют надежно работать на пролетах до 10 км».

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 15 июля 2010 года разрешила в России упрощенный уведомительный порядок регистрации РРЛ диапазонов 71–76/81–86 ГГц.