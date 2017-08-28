«Юнидата» реализовала потоковый режим управления качеством данных

«Юнидата» объявила о реализации новых режимов управления качеством данных. В последней версии платформы нашла отражение возможность обрабатывать записи, получаемые через SOAP и REST-запросы от сторонних информационных систем с последующим применением правил качества данных и отправкой обработанных записей. Записи в платформе не сохраняются.

Новые возможности позволяют сторонним информационным системам предприятия осуществлять проверку данных в режиме реального времени, проверять десятки миллионов записей в пакетном режиме по расписанию, отслеживать историю изменения качества записи во времени.

Предусмотрены сразу два режима обработки, потоковый и онлайн. В потоковом режиме осуществляется единовременная обработка большого количества записей на запрос по проверке данных. Соответственно, результат обработки содержит исправленные записи и список ошибок (при их наличии). Одновременно происходит сохранение информации о найденных ошибках в базе данных платформы с возможностью последующего получения данной информации по идентификатору записи.

В онлайн режиме происходит синхронный ответ на запрос по проверке одной записи. Результат обработки содержит исправленную запись и при их наличии - список ошибок.

«Уверены, подобный подход будет широко востребован рынком. – сказал генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов. - Суть в следующем: в потоковом режиме осуществляется единовременная обработка большого количества записей. При этом, платформа «Юнидата» не загружает все входящие данные в свое хранилище, обрабатывая их «на лету». После обработки входных данных хранилище «Юнидата» содержит только статистику о том, какая запись не прошла те или иные проверки качества. Платформа хранит только первичные ключи обработанных данных и не хранит записи целиком».

«Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения на ее основе систем управления корпоративными данными, обеспечивающих централизованный сбор данных (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Спектр решений для разных нужд весьма широк: это и работа с контрагентами, и работа с кадрами, и материально-техническое обеспечение, и работа с номенклатурой, и создание клиентских баз. Сфера применения также очень обширна: государственное управление, транспорт, промышленность, финансы, энергетика, розничная и оптовая продажа товаров и услуг, нефтегазовая отрасль транспорт, фармацевтика.

Среди клиентов компании - «Российские космические системы», Объединенная приборостроительная корпорация, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ОЦРВ (дочернее подразделение РЖД).

«Юнидата» - платформа управления данными, основанная на современном технологическом стэке свободного программного обеспечения (СПО). Авторская методология внедрения платформы «Юнидата» основана на международных стандартах DMBOK, полностью адаптирована под реалии российского рынка и насыщена мощным набором отраслевых модулей. Единая дорожная карта развития продукта опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных (DQ) и работы с нормативно-справочной информацией (НСИ), а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных. В процессе разработки и тестирования ПО используются современные подходы, которые развиваются и совершенствуются каждый день.