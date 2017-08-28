Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта

Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания Uniteller объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с МИП «Клинтек» – малым инновационным предприятием, созданным при Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Стороны договорились о совместной работе над проектом бесконтактной оплаты услуг зарядной станции для электромобилей. Соглашение было подписано в рамках бизнес-миссии Фонда «Сколково» в Калининграде.

«Клинтек» ведет разработку линейки станций для заправки электротранспорта (ЭЗС) – уличных, домашних и корпоративных (220В 16А schuko – 3,3 кВт; 380В 32А Mode 2 – 22 кВт; 380В 32А Mode 2 – 22 кВт). В настоящее время проработаны вопросы по интерфейсу с функциями управления, мониторингу, осуществляемому электрозарядными станциями, биллингу интерактивной картой с нанесенными на нее ЭЗС, а также обмену данными между автомобилем, ЭЗС и пользователем.

В последнее время актуальность подобного вида сервиса возрастает в связи с государственной политикой поощрения развития электротранспорта и готовящегося повсеместного внедрения электрических заправок на автозаправочных станциях, а также в связи с широким распространением таких малых форм электрического транспорта, как электросамокаты, гироскутеры, сегвеи. Минпромторг РФ сформировал проект программы развития электрического транспорта до 2025 г., который предусматривает монетарные и немонетарные меры поддержки и стимулирования использования такого транспорта.

Проблемой многих зарядных станций, особенно российского производства, является несовершенство систем оплаты, тогда как в ряде зарубежных стран разработаны и действуют системы оплаты станций при помощи мобильных приложений и партнерских сервисов, обеспечивающих удобство оплаты услуг.

В российских зарядных станциях, как правило, используется технология RFID-карт, неудобство которых заключается в том, что данные карты необходимо предварительно где-то приобрести. Ранее рассматривалась возможность встраивания обычного платежного терминала, но это тоже не совсем удобно, так как теоретически любой злоумышленник, имеющий банковскую карту, может оплатить сеанс зарядки, разблокировать и угнать транспортное средство.

Наиболее оптимальной представляется безналичная оплата электрической зарядки, включенная в одно общее приложение. Совместная разработка такого проекта компаниями «Клинтек» и Uniteller позволит электрозаправкам получить конкурентные преимущества, связанное с повышением удобства для пользователей и включением пунктов заправки в единую систему «интернета вещей».

Алексей Богаткин, генеральный директор компании Uniteller, отметил: «Появление бесконтактной оплаты для станций подзарядки электромобилей – это серьезный и инновационный шаг для отрасли. Мы следим за тенденциями в сфере электронных платежей, стремимся оперативно предоставлять современные сервисы нашим клиентам и создавать оптимальные условия для их работы в России. Бесконтактные технологии оплаты, мы надеемся, смогут дать импульс к развитию безналичного расчета, и в частности транспортной инфраструктуры».

Антон Пронин, руководитель Центра автоматизации бизнес-процессов и облачных решений ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Электрические средства передвижения, такие как электромобиль, электросамокат, гироскутер, моноколесо, становятся привычным явлением в нашей повседневной жизни. Актуальность удобства в обслуживании и скорости оплаты электрических заправок будет с каждым днем стремительно расти. Вот почему этот проект является важным шагом в области распространения электрического «топлива» и бесконтактных технологий оплаты».