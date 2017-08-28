TP-Link представила премиум-роутер Archer C1200 среднего ценового диапазона

TP-Link представила на российском рынке новинку из премиум линейки Archer: Archer C1200 – гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11ac, который обеспечивает общую скорость до 1200 Мбит/с на каналах 2,4 ГГц и 5 ГГц, до 300 Мбит/c на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц, соответственно.

Уровень скорости позволит одновременно просматривать потоковое HD-видео, слушать музыку онлайн на частоте 5 ГГц, выходить в интернет для выполнения ежедневных задач таких, например, как чтение электронной почты или отправка писем, или просмотра популярных ресурсов на частоте 2,4 ГГЦ, при этом можно подключить и по кабелю до 4 устройств со скоростью 1 Гбит/c. Роутер применим и там, где не будет возможности подключить его к кабелю – Archer C1200 поддерживает подключение 3G/4G USB модемов.

Роутер управляется через веб-интерфейс и бесплатное мобильное приложение TP-Link Tether, имеет функции родительского контроля, гостевой сети, имеет надежную защиту благодаря шифрованию WPA/WPA2.

Роутер обладает облачными функциями – удаленное управление через TP-Link ID и обновление прошивки всегда поможет установить актуальную версию ПО, а собственный ddns сервис обеспечит вход по доменному имени даже при динамическом IP адресе.

Archer С1200 создаёт надёжную и высокоскоростную сеть, используя стандарт Wi-Fi 802.11ac. Бесплатное приложение Tether доступно на iOS и Android и позволяет настроить Archer C1200 и управлять параметрами домашней сети.

3 внешние антенны обеспечат подключение даже на больших расстояниях, благодаря чему можно использовать высокоскоростной Wi-Fi в любой части дома или офиса. Порт USB позволит получать совместный доступ к сетевым принтерам, файлам и медиа для множества устройств в сети или удалённо с помощью FTP-сервера.

Благодаря 4 гигабитным портам Archer C1200 обеспечивает быстрое и стабильное соединение для большинства проводных устройств в сети, включая игровые консоли, Smart TV, сетевые хранилища и прочее.

Роутер Archer C1200 поступил на склад TP-Link и доступен для отгрузки по рекомендованной цене для конечного потребителя 3990 руб. (онлайн).