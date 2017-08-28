Tele2 консолидирует офисы в Comcity

Tele2 и PPF Real Estate Russia, девелопер и управляющая компания офисного парка класса А Comcity, подписали долгосрочный договор на аренду более 13 тыс. кв. м. Консультантом сделки аренды, которая на текущий момент является крупнейшей в Москве за 2016-2017 гг., выступила компания JLL.

Штаб-квартира Tele2 разместится в офисном парке Comcity. Оператор консолидирует в одном пространстве центральный и московский офисы. Переезд компании намечен на первое полугодие 2018 года.

Офисный парк располагается в одном из наиболее развитых и престижных округов столицы – Юго-Западном, в 350 метрах от станции метро «Румянцево». На сегодняшний день в нем работает более 8 тыс. сотрудников. Comcity признан лучшим бизнес-парком Москвы по версии CRE Awards и получил премию Best Office Awards за лучшую инфраструктуру делового квартала.

Офисный парк класса А имеет новый для России формат «город в городе», который состоит из офисных помещений, торговой галереи, подземной парковки и большой благоустроенной территории. Comcity имеет развитую инфраструктуру: помимо офисов, здесь располагаются две столовые, 10 ресторанов и кафе, фитнес-центр, супермаркет и магазины, предоставляющие различные сервисы и товары.

Александр Шмагельский, директор по контролю административной деятельности и регионального взаимодействия Tele2, отметил: «Стремительное развитие бизнеса Tele2 и расширение команды требуют большого и современного офисного пространства, способного максимально эффективно способствовать дальнейшему росту компании. Проект консолидации четырех существующих офисов Tele2 в Москве в едином пространстве позволит нам достичь эффекта синергии: новый объединенный офис оператора в Comcity будет создавать благоприятную атмосферу для взаимодействия сотрудников и партнеров, открытого общения и комфортной работы команды».

Никола Обайдин, директор по аренде офисной недвижимости компании PPF Real Estate Russia, сказал: «Мы рады объявить о пополнении пула арендаторов офисного парка Comcity крупным и известным брендом – Tele2. Динамично растущий оператор мобильной связи целиком отвечает идеологии нашего проекта и, на наш взгляд, сможет продуктивно и органично развиваться в Comcity. В результате закрытия ряда сделок за последние месяцы мы фактически полностью заполнили объект: в настоящий момент в Comcity вакантно всего 5% площадей. Выбор Tele2 и успешная реализация офисного парка Comcity подтверждают, что спрос арендаторов полностью сфокусирован не просто на качественных объектах, а на комплексах, которые предлагают образ жизни и создают комфортную среду для работы, отдыха и приятного времяпровождения».

Дмитрий Клапша, директор по России и СНГ, отдел по работе с владельцами офисных помещений компании JLL, отметил: «Основными факторами при выборе офисного объекта для компании Tele2 являются высокое качество здания и его технического оснащения, эффективные планировки, удобный доступ к метро, большой объем парковочных мест и профессиональный собственник. В результате тщательного анализа столичного рынка был выбран офисный парк Comcity, который удовлетворил всем требованиям арендатора. Мы уверены, что в лице PPF Real Estate Russia компания Tele2 обрела долгосрочного и надежного партнера. В свою очередь, для собственника объекта привлечение такого крупного и стабильного арендатора свидетельствует об успешности концепции Comcity. Данный проект является ярким подтверждением результативной работы компании JLL, которая помогла эффективно заполнить объект: это уже пятая сделка, закрытая при участии нашей команды в этом офисном парке».