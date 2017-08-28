Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России

Pure Storage производитель флэш платформ хранения для клауд-эры, объявила об начале бизнес-операций в России/СНГ и странах Балтии. Выход игрока такого уровня является значимым для развития отечественного рынка, в том числе для перевода ИТ- и бизнес-сервисов на качественно новый уровень и расширения границ возможного в наступающую облачную эпоху.

За последние 5 лет компания Pure Storage ввела множество возможностей и программ, которые выгодно отличают ее продукты от производителей традиционных корпоративных систем хранения данных (СХД) и приводят к реальными переменам на всем рынке.

С объявлением бизнес-модели «Evergreen» в 2015 компания Pure Storage устранила главную проблему, на которую клиенты жаловались в течение многих лет — стоимость модернизации технологии и сложности, связанные с этим процессом, необходимость полной замены СХД каждые 3-5 лет и болезненная миграция данных. Внедрение бизнес-модели «Evergreen» компанией Pure Storage кардинально изменило представление клиентов об управлении жизненным циклом корпоративных СХД и модернизации технологии;

На ранних этапах развития рынка флэш-СХД в целях снижения цены за полезный терабайт компания Pure Storage популяризовала использование технологий инлайн дедупликации и сжатия внутри флэш-массивов, что стало катализатором перехода во флэш. Со средним коэффициентом дедупликации / сжатия 5:1 по всей инсталлированной базе Pure остается бессменным лидером в этой области (публикуется онлайн на сайте производителя);

В 2016 г. Pure Storage анонсировала первую в мире корпоративную флэш-платформу для больших данных FlashBlade. FlashBlade с объектным доступом превращает большие данные в быстрые, открывает возможности для итеративной работы аналитических систем в режиме реального времени, путь к использованию искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML), а также к проведению расширенных симуляций данных любого размера. Сегодня на FlashBlade работает самый мощный суперкомпьютер в мире для решения задач с использованием AI;

В апреле 2017 г. Pure Storage объявила о выпуске первого в мире полностью NVMe флэш-массива корпоративного класса FlashArray//X, а на имеющиеся массивы //M дает гарантию NVMe-ready.

Благодря платформе искусственного интеллекта Pure1 META, все массивы Pure получают автономность или самоуправление (СХД на автопилоте), что снижает нагрузку на администратора до минимума. Pure1 META осуществляет глобальную предсказательную аналитику путем сбора и анализа более 1 трлн телеметрических данных с массива в день и обеспечивает управление, аналитику и поддержку, не требующие участия. Это крупный прорыв в области решений AI и ML для корпоративного сегмента.

Клиентоориентированная культура Pure Storage стала причиной крайне высоких оценок удовлетворенности клиентов, в результате чего компания получила самый высокий показатель индекса лояльности NPS за всю историю рейтинга среди производителей корпоративных СХД 83.7, сертифицированный Satmetrix, что означает, клиенты Pure – самые счастливые в мире, включая организации любого уровня и сферы деятельности.

В России и ближнем зарубежье Pure Storage предложит всю линейку продуктов, формирующих платформу хранения для клауд эры, в том числе флэш-массивы с блочным доступом FlashArray//M и //X, объектные системы для высокопроизводительных вычислений FlashBlade, а также конвергентное решение FlashStack.

Специалисты локального офиса будут обеспечивать поддержку и взаимодействие с партнерами и клиентами в регионе.Главой представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии назначен Максим Зубарев.

«По мере того, как рынок повсеместно захватывают гибридные облака, вся ИТ-отрасль входит в фазу, которую многие называют «клауд эра». И рынок выдвигает новые требования к инфраструктуре хранения для приложений первого уровня, – сообщил Максим Зубарев, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. – помимо высокой производительности и доступности в «шесть девяток» СХД нового поколения должны отличаться высокой масштабируемостью, эффективностью хранения, гибкостью, простотой в администрировании, интеграцией с облачными сервисами, возможностью легкой и бесперебойной модернизации / обновления. Мы рады, что с появлением Pure в России и ближнем зарубежье платформа хранения для клауд эры c бизнес-моделью «Evergreen» стала в полной мере доступна нашим потребителям и позволит решать задачи сегодня, которые способны изменить мир завтра», отметил он.

По случаю открытия бизнес деятельности на постсоветском пространстве компания Pure Storage 19 сентября проводит в Москве торжественное мероприятие «Pure//Russia. Начало».