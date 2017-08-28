Microsoft представила новый ускоритель искусственного интеллекта

Microsoft представила платформу Project Brainwave для ускорения глубокого обучения искусственного интеллекта. Ее вычислительная мощность составляет 39.5 терафлоп (то есть 39,5 триллионов операций в секунду). Такая высокая производительность и сверхмалое время ожидания позволяют ИИ от Microsoft обрабатывать оперативные данные в реальном времени, что критически важно при работе с поисковыми запросами, потоковым видео, данными с датчиков или взаимодействии с пользователями. Платформа способна выполнять 130 000 вычислительных операций за один цикл, что открывает большие возможности для современных систем искусственного интеллекта.

Платформа Project Brainwave состоит из трех основных слоев: высокопроизводительной распределенной архитектуры, аппаратного движка глубокой нейронной сети (DNN), построенного на FGPA (программируемые вентильные матрицы Field-Programmable Gate Arrays); компилятора c библиотекой времени исполнения.

Платформа получила четыре модуля FPGA, созданных компанией Intel на базе 14-нанометровых процессоров Stratix 10. FPGA представляют собой программируемые аппаратные средства, которые не только повышают скорость и продуктивность работы, но также предоставляют нужную гибкость. Задействовав всего один узел структуры FPGA, можно перевести все 1440 страниц «Войны и мира» с русского на английский за две с половиной секунды. Если задействовать все ресурсы суперкомпьютера на базе искусственного интеллекта, можно полностью перевести Википедию – которая в печатном виде представляла бы из себя стопку листов высотой более 400 метров – быстрее, чем за одну десятую долю секунды. Вы даже не успеете моргнуть за это время.

Сейчас Project Brainwave поддерживает Microsoft Cognitive Toolkit и Google Tensorflow, в планах добавить поддержку множества других платформ. Microsoft планирует внедрить Project Brainwave в облачный сервис Azure уже в 2018 году, чтобы любой клиент мог получить доступ к этой технологии.