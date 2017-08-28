BSS выпустила обновление системы «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.2, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.

В обновленной версии системы «FRAUD-Анализ» расширена модель проверки платежей с мобильных устройств и набор критериев проверки частных пользователей, повышена производительность и созданы инструменты мониторинга нагрузки для сопровождения системы, модифицирована выгрузка отчетных форм, сделано множество небольших доработок и улучшений.

«Рост числа мобильных пользователей ДБО и присущие мобильной платформе особенности требуют повышенного внимания со стороны антифрод-систем. Поэтому в новой версии системы мы расширили модель проверки платежей с мобильных устройств, а кроме того ― спектр критериев проверки физических лиц в целом. Помимо этого, сделано множество различной степени сложности доработок по заявкам банков», ― отметил Дмитрий Князев, заместитель директора департамента розничных продуктов BSS.

Переход на версию системы «FRAUD-Анализ» v. 4.2 осуществляется с версии 4.1 в рамках договора сопровождения.