«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis

«Белтел» завершил масштабный проект по строительству комплекса инженерной, телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры отелей ibis Moscow Oktyabrskoye Pole и ibis Budget Oktyabrskoye Pole.

ibis Moscow Oktyabrskoye Pole на 240 номеров и ibis Budget Oktyabrskoye Pole на 114 номеров открыты в Москве в июне 2017 г. Оба отеля находятся под управлением гостиничного оператора AccorHotels.

К моменту выбора подрядчика «Белтел» имел значительный опыт реализации проектов для отелей сети Accor и соответствовал всем требованиям, предъявляемым к системному интегратору данного проекта.

На первом этапе компания выполнила проектирование всего комплекса слаботочных систем отелей ibis Moscow Oktyabrskoye Pole и ibis Budget Panfilovskaya.

В рамках второго этапа «Белтел» построил СКС и телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе, покрытые гостевых зон Wi-Fi, внедрил системы кабельного телевидения (СКТВ), Digital Signage, системы озвучивания общественных зон, охранного телевидения (СОТ), мультимедийного оснащения конференц-залов, автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы газового тушения для серверного помещения и помещения электрощитовой, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системы контроля и управления доступом (СКУД), охранной сигнализации (ОС), а также системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания (BMS), оборудование гостевых номеров для маломобильных групп населения (МГН), автоматизации освещения (АО), систему видеопроекции в зоне ресепшн в отеле ibis Moscow Oktyabrskoye Pole.

В соседнем отеле ibis Budget Panfilovskaya компанией внедрены следующие системы: СОТ, ЛВС, АТС, СКТВ, Wi-Fi.

Особенностью проекта является то, что часть построенной инфраструктуры обеспечивает потребности обоих отелей, что позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию. Построенная инфраструктура отвечает всем требованиям и позволяет обеспечивать гостям отелей оптимальные условия для отдыха и проведения деловых мероприятий.

«Слаботочная инфраструктура скрыта от глаз наших гостей, однако малейшие сбои в ее работе могут сказаться на их комфорте и безопасности. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание выбору подрядчиков и соблюдению высоких стандартов международной гостиничной сети AccorHotels. В нашем проекте системный интегратор «Белтел» выполнил весь объем строительства слаботочной инфраструктуры отеля», - сказала Наталия Гринева, генеральный менеджер отелей ibis Moscow Oktyabrskoye Pole и ibis Budget Oktyabrskoye Pole.

«Для реализации комплексного проекта такого уровня необходима сильная и сплоченная команда, и я горжусь тем, что являюсь ее частью. Искренне благодарю коллег за совместную работу и профессионализм», - отметил Алексей Полушин, менеджер проекта «Белтел».