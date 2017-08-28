BadgeYou запустила социальный мобильный сервис для повышения бизнес-мотивации

BadgeYou запустила социальный мобильный сервис геймификации, для повышения мотивации в бизнес-целях. Сервис поможет компаниям мотивировать сотрудников, обеспечить внутрикорпоративные коммуникации, снизить затраты, возникающие в следствии «выгорания» сотрудников и «текучки», быстро найти новых сотрудников на сложные позиции, а также добиться удовлетворения персонала даже при выполнении рутинных задач без повышения заработной платы.

Для компаний-участников тестирования сервиса предусмотрены специальные бонусы.

BadgeYou отличается простотой управления и использования, и схож с популярными соцсетями, поэтому проводить специальное обучение сотрудников не потребуется. Для начала работы HR-специалисту необходимо пройти простую процедуру регистрации и пригласить сотрудников. Далее можно внести списки целевых действий сотрудников (так называемых ачивок), списки профессиональных качеств и умений, а также бейджи и критерии их получения. Вся процедура настройки не занимает более одного часа и не требует помощи ИТ-специалиста и интеграции: cотрудники пользуются сервисом через мобильное приложение в своих смартфонах, а управление производится HR-специалистом.

Работники «чекинят» свои достижения в жизни и на рабочем месте (заключение сделки, написание отчета, проведение презентации и т.д.), хвалят коллег и получают похвалы и бейджи от коллег и компании. Все сотрудники могут оставлять комментарии и «лайки» к достижениям коллег, ставить друг другу игровые задачи, а также соревноваться в различных номинациях.

HR-специалисты могут развивать и настраивать сервис в соответствии со своими нуждами: создавать новые бейджи и игровые механики, ставить задачи в области развития сотрудников, запускать квесты, получать данные об оценках сотрудниками друг друга, анализировать статистику достижений отдельных сотрудников, подразделений или проектов. Полученные данные могут стать основой для премирований и поощрений.

Руководство компании также может использовать сервис BadgeYou для того, чтобы определить и отметить лидеров по каким-либо показателям и в игровой форме мотивировать персонал на выполнение рабочих задач и вовлекать в корпоративные ценности.

«Сервис может помочь решать критические для бизнеса проблемы с персоналом, - сказал руководитель проекта Сергей Громов. – Лояльность сотрудников и их удовлетворенность повышаются, любые, даже совсем небольшие достижения теперь не останутся незамеченными, а значит мотивация к выполнению текущих задач усилится и результаты будут улучшаться. Психологическая нагрузка на сотрудников будет снижаться, что позволит снизить и вероятность эмоционального выгорания. При этом лишняя нагрузка на сотрудников HR-службы не создается: сервис максимально прост в управлении. Первые тесты сервиса показали, что отражается финансовых показателях и экономит компании реальные деньги, например при улучшении внутрекорпоративных коммуникаций в крупной сети ресторанов удалось добиться прироста выручки +3%, а без коммуникаций выручка падала на -1%. К тому же у нас уже есть планы по развитию сервиса: мы разрабатываем отраслевые решения – игры, квесты и так далее».

Компаниям, которые примут участие в тестировании сервиса, будет предложен бонус – бесплатная годовая подписка на пользование сервисом.