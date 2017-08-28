«Ашан Россия» внедрит решение SAP Hybris Cloud for Customer

SAP СНГ и «Ашан Россия» объявили о старте проекта внедрения облачного решения SAP Hybris Cloud for Customer для автоматизации процессов внутреннего аудита 100 гипермаркетов и 200 супермаркетов сети. Партнером по внедрению выступит компания CLine.

Цель проекта – повышение эффективности команды аудита, а также контроля и качества предоставляемых покупателям услуг, товаров через автоматизацию процессов аудита магазинов, которая позволит получать оперативную аналитику по всей сети. На базе решения SAP Hybris Cloud for Customer планируется создать систему проведения аудитов торговой сети - единый источник данных в облаке, где будут храниться результаты: опросные листы, фотоотчеты, информация по аудируемым точкам, запланированные проверки и т.д. Он будет доступен как на стационарных компьютерах, так и мобильных устройствах, в онлайн и офлайн режимах.

Аудитор магазина сможет вносить информацию по заранее определенным в решении чек-листам для конкретной проверки, используя планшет или мобильный телефон. Фото и видео автоматически будут привязаны одним кликом, а использование речевого распознавания мобильных устройств позволит быстрее вносить комментарии и сопутствующий текст. Также решение позволит работать с геолокацией и определять оптимальный маршрут выполнения визитов аудиторов.

«Отсутствие в нашей компании специализированного ИТ-решения не позволяло нам улучшить результативность проведения внутренних аудитов и усложняло координацию работы между службами. Мы рассчитываем, что решение SAP Hybris Cloud for Customer станет для нас простым и понятным инструментом, позволяющим повысить эффективность работы сотрудников, качество продукции, обслуживания, а также улучшить различные сервисы, предоставляемые нашим покупателям», - сказала Ирина Долгушева, директор департамента внутреннего аудита «Ашан Россия».

«Развитие передовых технологий сегодня позволяет ритейлерам использовать новые подходы для повышения лояльности своих клиентов. С решением SAP Hybris Cloud for Customer можно пойти дальше и осуществлять широкий спектр функций, направленных на предоставление лучшего покупательского опыта и повышения лояльности, в частности, контролировать работу мерчандайзеров и товарную выкладку, сроки годности представленной в магазине продукции, анализировать работу магазина «тайными покупателями» и сравнивать с конкурентами розничных сетей», - отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Это стратегически важный для нас проект, и мы планируем запустить решение в промышленную эксплуатацию в максимально короткие сроки: в этом году весь департамент внутреннего аудита компании уже будет использовать новую систему. После запуска проекта мы продолжим поддержку решения для достижения ожидаемых результатов по увеличению эффективности сотрудников, сокращению трудозатрат и времени на проведение аудита магазинов», - отметил Иван Кожевников, генеральный директор СLine.