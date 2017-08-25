Россия и Сербия расширяют сотрудничество в области ИТ и цифровой экономики

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел встречу с министром по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербии Ненадом Поповичем. Стороны обсудили развитие цифровой экономики в России и Сербии, а также перспективы развития двусторонних отношений.

«В сфере построения цифровой экономики наши страны могут многое сделать вместе. Мы настроены развивать сотрудничество между нашими компаниями, в том числе в области стартапов, — сказал Николай Никифоров. — В 2012 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2018 году 70% граждан России должны пользоваться электронными государственными услугами. Сегодня на портале госуслуг зарегистрировано уже 55 млн пользователей. В 2017 году нашим стратегическим приоритетом является цифровая экономика. Задачу по ее созданию Президент РФ поставил в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Мы понимаем, что без информационных технологий не может быть такого понятия, как цифровой суверенитет, и готовы делиться своим опытом в этой сфере. Россия — это надежный и открытый партнер по широкому спектру технологического сотрудничества. Мы выступаем за то, чтобы на основе международного права были выработаны общие правила, как государства должны вести себя в инновационной среде».

«Создание инфраструктуры для цифровой экономики невозможно без постоянного обмена опытом и экспертизой с иностранными коллегами. Россия и Сербия — стратегически важные партнеры, которые должны поддерживать диалог и развивать двусторонние экономические связи. Сейчас есть возможность использовать значительный потенциал по сотрудничеству двух стран в области инноваций, науки и технологического развития. Россия обладает уникальным опытом цифровизации, который позволяет повышать эффективность и прозрачность оказания государственных услуг, а также автоматизировать рабочие процессы. Мы намерены поддерживать диалог на межправительственном уровне, так как развитие цифровой экономики Сербии — это вопрос национальной безопасности и конкурентоспособности нашей страны. Наша стратегическая цель — это возможность ускоренного экономического роста и создания новых рабочих мест», — заявил Ненад Попович.

Глава Минкомсвязи кратко ознакомил сербскую сторону с работой, проводимой российским ведомством, и рассказал о развитии в стране программы «Цифровая экономика». Николай Никифоров обратил внимание Ненада Поповича на важность обмена опытом в сфере государственного управления. В рамках данного вопроса министры обсудили развитие «умных» городов и электронного государства. Сербская сторона выступила с предложением по созданию стратегической рабочей группы в области инноваций и технологического развития на уровне министерств в рамках межправительственного комитета по сотрудничеству между Сербией и Россией.

Также сербская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом в почтовой сфере. На встрече обсуждалось сотрудничество ведущих организаций в области информационных технологий с научно-исследовательскими организациями Сербии. Глава Минкомсвязи России рассказал сербским коллегам о городе Иннополис и о Фонде Сколково. Представители ряда входящих в него компаний выступили с презентациями.