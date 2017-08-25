Prestigio представила ноутбуки Smartbook 133S и Smartbook 141C. Цены

Prestigio представила новые мобильные устройства. Ноутбук Smartbook 141C — оптимальный выбор для школьников и студентов. Ноутбук Smartbook 133S — надежный помощник на каждый день.

Ноутбук Smartbook 141C оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom Z8350. Модель представлена в двух комплектациях — с 2 и 4 ГБ оперативной памяти. Среди преимуществ устройства — возможность восьмичасовой автономной работы, 14,1-дюймовый экран с разрешением Full HD и дипломатичная цена.

Четырехъядерный процессор Intel Atom Z8350 с максимальной тактовой частотой 1,92 ГГц и 2 или 4 ГБ оперативной памяти позволяют Smartbook 141C эффективно работать в режиме многозадачности. Внутренняя память в 32 ГБ обеспечивает возможность хранить на устройстве значительный объем информации, однако при необходимости может быть увеличена до 128 ГБ с помощью карты microSD.

Предустановленная ОС Windows 10 Home или Windows 10 Pro и ПО Office Suite позволяют начать работу с документами, таблицами и презентациями сразу после первого включения ноутбука. Запуск Smartbook 141C занимает всего 20 секунд, что выгодно отличает его от других устройств схожей ценовой категории.

14,1-дюймовый экран с разрешением Full HD и IPS матрицей обеспечивает чёткое изображение и насыщенные цвета. Благодаря небольшой толщине Smartbook 141C и весу менее 1,4 кг устройство вмещается в рюкзак или студенческий портфель. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой, а также портами USB 3.0, USB 2.0 и mini HDMI.

Благодаря эффективному управлению потреблением энергии и ёмкости батареи 9000 мАч Smartbook 141C способен проработать до 8 часов без подзарядки. Зарядное устройство по габаритам сопоставимо с аккумулятором для смартфона, благодаря чему его удобно носить с собой на случай, если работа затянется.

Smartbook 133S представляет собой устройство в современном металлическом корпусе. Мощности двухъядерного процессора Intel Celeron N3350 хватает, чтобы справляться с задачами по бизнесу или учебе, поэтому Prestigio Smartbook 133S подойдёт как деловым людям, так и студентам.

Модель доступна в комплектациях от 3 ГБ оперативной памяти и с предустановленной ОС Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Объём внутренней памяти в 32 ГБ можно расширить до 512 ГБ с помощью SSD-накопителя, используя интерфейс M.2 SATA.

Производитель предустановил ПО Office Suite, с помощью которого можно работать со всеми форматами офисных файлов.

Ноутбук оснащён 13.3-дюймовым Full HD дисплеем на IPS-матрице. Благодаря двум высокоскоростным портам USB 3.0 и micro HDMI пользователь имеет возможность подключать любое периферийное оборудование.

Батареи Prestigio Smartbook 133S хватает на 7 часов непрерывной работы без подзарядки. Толщина ноутбука составляет всего 13 мм, вес — 1,3 кг. В России модель доступна в двух цветовых решениях — темно-коричневом и темно-сером.

Smartbook 141C доступен в рознице по рекомендованной цене 14 990 руб., Prestigio Smartbook 133S с предустановленной ОС Windows 10 Pro доступен по цене 16990 руб.