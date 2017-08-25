MCN Telecom представила функцию подключения SIP-аккаунта при помощи QR-кода

MCN Telecom объявила о том, что теперь с помощью сканирования QR-кода Zoiper создать SIP-аккаунт в личном кабинете можно за считанные секунды. Новая функция доступна абонентам оператора в России и Венгрии.

Для того чтобы автоматически настроить учетную запись SIP и осуществлять звонки с городских номеров или абонентских номеров виртуальной АТС MCN Telecom, необходимо скачать на мобильное устройство приложение Zoiper и отсканировать QR-код. Сканирование QR-кода производится во вкладке «Оборудование».

Zoiper – это специально разработанное приложение для звонков через интернет. Cвязь устанавливается по специальному SIP-протоколу, который существенно снижает стоимость звонков. Софтфон можно скачать бесплатно на мобильное устройство с операционными системами iOS или Android.

«Мы продолжаем внедрять новые технологичные решения, чтобы упростить пользование продуктами и услугами MCN Telecom для наших абонентов. Возможность сканирования QR-кода мобильным устройством и последующая автоматическая настройка учётной записи SIP делает использование телефонии и виртуальной АТС более удобным. Для получения логина и пароля более не требуется помощь технических специалистов. Достаточно иметь гаджет с операционными системами iOS или Android и приложение Zoiper», - сказал руководитель IT проектов Яна Казначеева.