Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена

Acer объявила о старте продаж игрового ноутбука с изогнутым экраном Predator 21 X. Впервые в мире ноутбук оснастили изогнутым 21-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1080 и частотой обновления 120 Гц.

В ноутбуке реализована технология отслеживания движений глаз Tobii, что позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и оценить все преимущества игры. Благодаря тому, что Tobii поддерживается внушительным количеством игр (более 45), в том числе и самыми свежими тайтлами, такими как Assassin’s Creed Origins, Elite: Dangerous, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands и WATCH DOGS 2, любимая игра буквально подстраивается под движение глаз. Например, геймер может отслеживать противника, целиться и уходить в укрытие, лишь посмотрев на нужный объект.

Благодаря поддержке технологии G-SYNC изображение на изогнутом экране четкое, а все движения и переходы выполняются плавно и без задержек.

Две графические карты Nvidia GeForce GTX 1080 в режиме SLI и разгоняемый процессор Intel Core i7-7820HK 7 поколения обеспечивают производительность в любых приложениях.

Широкий спектр возможностей Predator 21 X поддерживают четыре разъема памяти DDR4-2400 с суммарным объемом до 64 ГБ, до четырех твердотельных накопителей емкостью 512 ГБ в конфигурации RAID 0 (включая два твердотельных накопителя NVMe PCIe, которые в 5 раз производительнее аналогичных моделей SATA) и жесткий диск емкостью 1 ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин.

С помощью функции Killer DoubleShot Pro устройство автоматически определяет более быстрый вариант сетевого подключения (беспроводное или Ethernet) и соответственно распределяет трафик: скоростной интерфейс предназначается для данных с высоким приоритетом, а второй путь используется для стандартных потоков. Таким образом, наиболее важные данные бесперебойно передаются по самому быстрому и надежному каналу. Порт USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3 обеспечивает передачу данных со скоростью 40 гигабайт в секунду.

Для защиты ноутбука от перегрева вовремя игр предусмотрена система охлаждения, состоящая из пяти вентиляторов, включая три вентилятора AeroBlade с ультратонкими металлическими лопастями и 9 тепловых трубок (heat pipe). Эффективному отводу тепла способствует технология Acer DustDefender, которая препятствует накапливанию пыли внутри системы охлаждения. Приложение Acer CoolBoost позволяет регулировать мощность обдува для дополнительного охлаждения во время особо интенсивных состязаний.

Полнофункциональная механическая клавиатура с переключателями Cherry MX Brown поддерживает настройку подсветки с возможностью выбора из 16,7 млн цветов для каждой клавиши. При желании пользователь может заменить черные колпачки клавиш W, A, S, D на синие, используя набор дополнительных принадлежностей из комплекта поставки.

Чтобы усилить впечатления от игр, ноутбук Predator 21 X оснастили трехуровневой акустической системой с отдельными каналами для высоких, средних и низких частот. Четыре встроенных динамика (два для верхних и два для средних частот) и два сабвуфера обеспечивают полнодиапазонное звучание с Hi-Fi качеством.

Предустановленное приложение Acer PredatorSense позволяет мониторить и настраивать в одном окне все важные настройки, включая разгон процессора, подсветку и мощность обдува вентиляторами. С помощью программы Xsplit Gamecaster можно записывать и редактировать видеоролики, а также выполнять потоковую передачу видео на Twitch и Youtube.

Справа над клавиатурой расположена съемная металлическая декорированная панель, открывающая доступ к модулям оперативной памяти и 2,5-дюймовому жесткому диску. В стандартном варианте поставки она украшена изображением синего дракона, так же на ней указывается уникальный порядковый номер одного из трехсот Predator 21 Х. Кроме того пользователь может заказать индивидуально оформление. Кастомизация включает в себя добавление гравировкой имени (nickname) и флага, а также изменения текста и фонового изображения.

Для удобства хранения и безопасной транспортировки каждый экземпляр Predator 21 X поставляется в прочном кейсе для перевозки Pelican case, который надежно защищает ноутбук от возможных повреждений при транспортировке.

Для получения индивидуальной технической консультации и поддержки покупатели Predator 21 Х смогут обратиться к персональному менеджеру Acer.

Первым покупателям Predator 21 X в России компания Acer предоставляет набор аксессуаров Predator, в который входят игровая гарнитруа Predator, игровая мышь Predator, коврик для мыши Predator, компьютерные игры: Prey, Mass Effect: Andromeda и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (с поддержкой технологии отслеживания взгляда Tobii).

Ноутбук Predator 21 Х поступил в продажу в России по рекомендованной цене 699 990 руб. В ближайшее время начнутся онлайн продажи в магазинах Citilink, DNS, Delta Computers, Hyper PC, MVideo, MediaMarkt.