Synology анонсировала Surveillance Station версии 8.1

Synology объявила об официальном выпуске Surveillance Station 8.1 — комплексном решении для видеонаблюдения, которое обеспечивает высокую производительность благодаря функции удаленной архивации записей, интеграции с POS-терминалами и камерами домофона, а также возможности интеллектуального переключения между различными уровнями безопасности.

«В этом новом выпуске мы сосредоточили свое внимание на повышении производительности и разработке универсального устройства для видеонаблюдения для индивидуальных пользователей и розничных магазинов, — заявила Руби Лин (Ruby Lin), менеджер по продукции Synology Inc., — интеграция систем POS с системами видеонаблюдения и возможность удаленной архивации записей из филиалов в головном офисе компании вместе составляют комплексное универсальное решение для розничных магазинов. Благодаря новым функциям, которые позволяют осуществлять автоматическое переключение между различными уровнями безопасности в зависимости от местонахождения мобильного устройства, а также интеграции с домофонами, Surveillance Station 8.1 обеспечивает наиболее удобное и безопасное наблюдение для индивидуальных пользователей. Кроме того, декодер ГП позволяет использовать интегрированные в процессор видеокарты для невероятно быстрой работы Surveillance Station Client».

Surveillance Station 8.1 включает ряд новых функций. Удаленная архивация записей: функция предназначена для решения проблем, возникающих в большинстве сетевых магазинов, где имеются ограниченные ресурсы для хранения данных. Пользователи могут настроить время записи и тип события для архивации в головном офисе, используя системы хранения данных головного офиса, либо настроить время выполнения задач архивирования и обеспечить управление пропускной способностью, чтобы задачи архивирования не нарушали обычную работу сети.

Интеграция с POS: теперь магазины могут отслеживать транзакции по соответствующему видео, а также быстро решать спорные вопросы с транзакциями посредством поиска записей из истории с помощью интуитивно понятного интерфейса. Пользователи также могут настраивать уведомления о необычных транзакциях или воспользоваться приложением «Правило действий».

Интеграция с камерой домофона: камеры домофона — это многофункциональные устройства, которые обеспечивают видеонаблюдение, контроль событий «Звонок в дверь», «Закрытие двери», двустороннюю аудиосвязь и другие функции. Помимо этих функций и возможности поиска записей в истории в Surveillance Station можно использовать функции двусторонней аудиосвязи и разового ручного доступа через приложение DS cam. Это позволяет взаимодействовать с посетителями независимо от вашего местонахождения.

Режим Home Mode: для обеспечения безопасности дома Surveillance Station 8.1 предоставляет два различных режима безопасности в зависимости от того, находится ли пользователь дома или нет. Пользователи могут переключаться между режимами безопасности вручную, по расписанию или по геозоне. В разных режимах безопасности система использует разное расписание записи, разные настройки уведомлений, профили потоковой передачи, а также активирует определенные правила действий.

Поддержка HTML5: теперь вы можете не ограничиваться приложением Surveillance Station Client или установленными в Internet Explorer и Safari плагинами при работе с Surveillance Station. Благодаря поддержке HTML5, реализованной в Surveillance Station 8.1, теперь можно просматривать видео в Chrome.

Ускорение ГП: ускорение ГП теперь поддерживается в версии Surveillance Station Client для ОС Windows. После обновления до Surveillance Station 8.1 и активации функции ускорения ГП вы можете наслаждаться высочайшей производительностью с использованием встроенной графической платы — дополнительные графические платы приобретать не потребуется. Эта функция позволяет значительно сократить нагрузку на процессор и обеспечивает гораздо более плавное воспроизведение видео.

Surveillance Station 8.1 можно бесплатно скачать на ОС DiskStation Manager в Центре пакетов. Этот пакет совместим с Synology DiskStation, RackStation и сетевыми видеорегистраторами под управлением DSM версии 6.0 и более поздней.