Stack Group представила облачные сервисы для бизнес-критичных корпоративных ИС

Stack Group представила высоконадежные облачные сервисы для бизнес-критичных ИТ-инфраструктур корпоративных заказчиков. Облачные сервисы M1Cloud обеспечивают непрерывность бизнес-процессов, физическую и информационную безопасность, юридическую чистоту использования всех компонент облачных решений от ведущих мировых вендоров, включая серверы, системы хранения данных, подсистемы передачи данных, средств защиты информации и другие.

«При размещении бизнес-критичных приложений и программных продуктов в облаке требования со стороны крупных корпоративных заказчиков к ИТ-инфраструктуре сервис-провайдера значительно более высокие, в том числе требования к SLA, техническим компонентам, уровню компетенций. Учитывая усиливающийся тренд на цифровую трансформацию всех бизнес-процессов, мы ожидали, что спрос на облако enterprise-уровня значительно вырастит, в силу того что компании стремятся перенести все информационные системы в облака, включая даже критичные для бизнеса. Соответственно, мы изначально выстраивали облако M1Cloud в соответствии с повышенными требованиями, регулярно усиливая его характеристики. Так, сегодня данные облачные сервисы мы внесли в защищенный контур, что также соответствует требованиям рынка», - сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

Для размещения бизнес-критичных информационных систем для обработки персональных данных в облаке M1Cloud запущен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс технических средств защиты, размещенных в катастрофоустойчивом исполнении на двух площадках в Москве и обеспечивающих самые высокие уровни защиты информации – УЗ1 (для ИСПДН) и К1 (для ГИС).

Для поддержки облачных сервисов M1Cloud для бизнес-критичных информационных систем полностью укомплектованы внутренние службы, отвечающие за функционирование инженерных систем ЦОД и компонент виртуальной инфраструктуры, а также обеспечивается техническая поддержка вендоров.