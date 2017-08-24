«РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике»

«РТ-Информ» завершил проект по внедрению системы видео-конференц-связи для «Росэлектроники» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Новый сервис позволит обеспечить качественную внутрикорпоративную коммуникацию, ускорить процессы принятия решений, повысить вовлеченность сотрудников в общий рабочий процесс.

Внедренная система предоставляет широкие функциональные возможности пользователям «Росэлектроники». ВКС рассчитана более чем на 100 одновременных пользователей, позволяет организовывать опросы и голосования посредством персональных компьютеров участников конференций, аудио- и видеозаписи мероприятий, демонстрацию видеофайлов и презентаций, использовать электронную доску для рисования посредством персональных компьютеров, публичный и приватный чаты с возможностью пре- и постмодерации сообщений.

Программный продукт предназначен как для проведения онлайн-совещаний и видеоконференций, так и для организации вебинаров и массовых онлайн-трансляций. Новый сервис легко интегрируется с другими решениями в ИТ-инфраструктуру холдинга, прост в использовании и работает на любых устройствах. Проект выполнен с использованием программного обеспечения от российского разработчика решений в области видеокоммуникаций Mind.

«В связи с широкой географической распределенностью организаций Ростеха по всей России, на первый план выходят вопросы создания единого связующего информационного пространства между компаниями Госкорпорации, - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. – Используя современные информационные технологии, «РТ-Информ» помогает предприятиям выстроить качественную коммуникацию вне зависимости от количества подключаемых пользователей и удаленности структурных подразделений».