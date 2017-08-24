Казанские врачи протестировали систему голосового заполнения документов

В Детской республиканской клинической больнице Республики Татарстан успешно завершен пилотный проект по внедрению системы голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от «Центра речевых технологий» - разработчика инновационных систем в сфере мультимодальной биометрии, распознавания и синтеза речи, многоканальной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации. Предложенное решение призвано облегчить и ускорить процесс заполнения медицинских документов, что, в свою очередь, позволит значительно повысить объем и качество предоставляемых медицинских услуг пациентам.

Технологии распознавания профессиональной речи врачей тестировались в течение трех месяцев в отделении лучевой диагностики медицинского учреждения. Специалисты отделения использовали голосовое заполнение при описании исследований компьютерной томографии головного мозга пациентов. В рамках проекта две рабочие станции ДРКБ оснастили программным обеспечением Voice2Med, а врачам провели обучающий курс по использованию системы.

Особенность Voice2Med заключается в том, что врач заполняет протоколы голосом непосредственно в интерфейсе Единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Соответственно, врачу не нужно обучаться работе с новым программным обеспечением. Данные вносятся напрямую в электронную карту, которая обеспечивает доступность и сохранность истории болезни пациента. При этом лечащий врач может получить все необходимые данные об обследовании и лечении пациента в любом муниципальном образовании республики.

Чтобы начать вводить данные голосом, нужно поставить курсор в текстовое поле, дважды нажать клавишу Ctrl и начать диктовку. Система не заменяет ручной ввод с клавиатуры, а дополняет его, поэтому врач может выбирать более удобный метод ввода в зависимости от ситуации. Например, поменять кегль или удалить несколько строк из шаблона протокола быстрее на обычной клавиатуре, а оформить заключение или произвести описание патологии во время осмотра будет удобнее голосом.

Модуль распознавания Voice2Med ориентирован на распознавание профессиональной речи врачей. Для этого специалисты ЦРТ составили и встроили в систему словари медицинской речи. Также для повышения точности распознавания систему дополнительно доработали на протоколах ДРКБ. Для этого было обработано более 10 тысяч заполненных медицинских документов.

Сотрудники ДРКБ отметили высокую точность распознавания речи и удобство использования голосового метода ввода в сочетании с клавиатурным. Решение будет использоваться в работе сотрудников данного медицинского учреждения.

По итогам тестирования продукта рабочая группа по вопросу реализации проекта по внедрению современных систем и технологий в отрасли здравоохранения Республики Татарстан, в которую входят представители Министерства информатизации и связи РТ и Министерства здравоохранения РТ, приняла решение рекомендовать систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med для внедрения в других медицинских учреждениях республики.