Western Digital представила My Book Duo максимальной емкости

Western Digital Corporation (WDC) представила устройство My Book Duo, которое обеспечит достаточное дисковое пространство для хранения постоянно растущих библиотек цифрового контента, а также обладает достаточной производительностью для использования в современном малом бизнесе. Благодаря большой ёмкости и высоким скоростям передачи данных, новый настольный RAID-накопитель позволяет хранить колоссальные объёмы фотографий, видео, музыки и важных документов на одном устройстве, и при этом обеспечивает пользователям полный контроль над контентом.

«Современные пользователи – неважно, находятся они дома или в офисе – создают и сохраняют огромные объёмы данных. Это, в свою очередь, диктует необходимость во вместительных и высокоскоростных решениях, которые бы позволяли легко и с уверенностью перемещать и хранить эти данные в одном месте, – сказал Свен Ратджен (Sven Rathjen), вице-президент по маркетингу в подразделении Client Solutions, Western Digital. – Подобный спрос наблюдается как в новых сегментах, например, среди пользователей дронов, так и у ПК-энтузиастов, а также у профессионалов, которые создают и редактируют огромные объёмы фото- и видеоматериалов в высоком качестве. Поэтому сегодня создателям контента необходимы простые в использовании настольные накопители большой ёмкости, такие как My Book Duo, которые бы удовлетворяли их растущие потребности в хранении данных».

My Book Duo позволяет быстро и надежно сохранять огромные объёмы данных в любом окружении. Устройство оснащено дисковыми накопителями WD Red, которые оптимизированы для работы в RAID и обеспечивают высокую скорость последовательного чтения до 360 МБ/с, а также имеет микропрограммное обеспечение, оптимизированное для работы в RAID-массивах, которое идеально подходит для двухдисковых систем с автоматизированным управлением накопителями, что гарантирует целостность данных в циклах чтения/записи.

«Будучи представителем творческой профессии, я всегда работаю сразу над несколькими фото- и видеопроектами. С учетом постоянно увеличивающегося размера файлов и растущего спроса на все более высококачественный контент, мне нужен надёжный внешний накопитель большой ёмкости, который бы обеспечивал мне быстрый и удобный доступ к данным для работы над проектами. Устройство My Book Duo сочетает в себе высокую скорость, емкость и функциональность, которые необходимы для полного контроля над контентом и создания надежных резервных копий», – сказал Тревор Трейнер (Trevor Traynor), режиссер, фотограф и продюсер.

WD My Book Duo оснащен портом USB Type-C и всеми необходимыми кабелями – таким образом, он поддерживает все USB стандарты (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0) непосредственно из коробки, обеспечивая высокие скорости передачи данных. Кроме того, накопитель также оснащен двумя портами USB Type-A для подключения дополнительных аксессуаров, в том числе дронов, экшн-камер, кард-ридеров, клавиатур, мышей, USB накопителей, телефонов для синхронизации или подзарядки.

Устройство My Book Duo обладает высокой емкостью и обеспечивает высокие скорости передачи файлов. Накопитель представлен моделями емкостью 20 ТБ, 16 ТБ, 12 ТБ, 8 ТБ, 6 ТБ и 4 ТБ2, поддерживает аппаратное 256-битное AES шифрование и поставляется с программным обеспечением WD Security для защиты конфиденциальности хранящихся на нем данных.

На накопитель My Book Duo распространяется трехлетняя ограниченная гарантия. Устройство уже доступно в продаже на сайте wd.com и в ряде розничных сетей и дистрибьюторов по всему миру. Рекомендуемая розничная цена накопителя My Book Duo в США составляет $799,99 за модель емкостью 20 ТБ, $599,99 (16ТБ), $419,99 (12ТБ), $329,99 (8ТБ), $289,99 (6ТБ) и $259,99 (4ТБ).