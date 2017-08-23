УФС запустила продажу автобусных билетов

Консолидатор рынка туристических услуг компания УФС подключила опцию покупки билетов на междугородние и международные автобусы. Новая функция бронирования прошла бета-тестирование и уже сегодня доступна в «Электронной кассе». Она расширит возможности туристических агентств, перевозчиков и разовьет онлайн-продажи автобусных билетов.

Автобусы являются популярной альтернативой железнодорожному транспорту и обеспечивают около 85% потребностей населения в междугородном и пригородном сообщении. Однако на данный момент только около 4% объема рынка автобусных перевозок приходится на онлайн-продажи. Перспективно мыслящие предприниматели уже сегодня переводят продажи автобусных билетов в онлайн. В России не существует единой системы бронирования электронных автобусных билетов, поэтому онлайн-продажи — перспективная ниша в туристическом бизнесе.

Сегодня реализация автобусных билетов доступна турагентствам, автобусным кассам и индивидуальным предпринимателям через сервис «Электронная касса» от УФС. В системе представлено более 325 автовокзалов, около 27 тыс. автобусных остановок, что позволяет оформить билеты как в крупные мегаполисы Европы, Азии и России, так и в труднодоступные районы страны. К системе подключено 10 систем бронирования, поэтому пользователи интерфейса получают доступ к перевозкам по 50 регионам страны и зарубежья. Возможность кассира оформить билеты и на автобус, и на ж/д, и на самолет в рамках единого интерфейса — это шаг в сторону развития мультимодальных перевозок.

«Прежде всего, УФС стремится обеспечить своих постоянных и потенциальных клиентов максимально широким спектром необходимых туристических услуг — именно поэтому запущены продажи автобусных билетов. Мы развиваем возможности формирования поездки с использованием нескольких видов транспорта и единым билетом, так как видим и понимаем потребность населения в такой услуге», — сказал Алексей Астанин, генеральный директор УФС.

Клиентам «Электронной кассы» доступен личный кабинет на русском и английском языках для просмотра статистики и информации по заказам, а также круглосуточная технологическая поддержка. УФС предоставляет единый справочник автостанций, остановок и единое расписание рейсов.

Помимо продажи билетов, через «Электронную кассу» клиенты также могут оформлять ЖД и авиабилеты, заказывать трансферы, страховые полисы и бронировать отели. Доход пользователей «Электронной кассы» от продажи билетов на автобус может составлять до 60% от вознаграждения перевозчика в зависимости от объема бронирования. Вознаграждение выплачивается партнеру по итогам расчетного периода. Кроме того, агент может самостоятельно устанавливать сервисный сбор, учитывая платежеспособность своих клиентов, поток пассажиров и т.д.

Ежегодно в России продается порядка 32 млн электронных автобусных билетов. При средней цене поездки 400 рублей объем рынка электронных билетов на автобус составляет около 1,9 млрд. руб., однако с каждым годом доля онлайн-реализации билетов увеличивается вдвое.