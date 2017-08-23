Oracle предоставила Oracle Exadata Cloud в передовой облачной инфраструктуре

Oracle объявила, что облачное решение Oracle Exadata Cloud теперь доступно в облачной инфраструктуре Oracle следующего поколения. Сочетание Oracle Exadata - платформы для локальных и публичных облачных баз данных, обладающей самыми высокими характеристиками, - с уникальными вычислительными сервисами Bare Metal и сервисами хранения Oracle Cloud обеспечивает комбинацию высокой производительности и доступности для всего стека приложений, что сегодня может предложить только Oracle. Эти интегрированные и полностью программируемые облачные сервисы позволяют усовершенствовать все этапы разработки и развертывания приложений за счет более быстрого подключения, выделения ресурсов, обработки данных и доступа к БД с новой технологией и лучшим в отрасли соотношением цены и производительности.

«Облачная инфраструктура Oracle следующего поколения оптимизирована для корпоративных рабочих нагрузок и теперь поддерживает Oracle Exadata - самую мощную платформу баз данных, - отметил Каш Ифтихар (Kash Iftikhar), вице-президент корпорации Oracle по управлению продуктами. - Благодаря вычислительной мощности Oracle Exadata, клиенты, использующие нашу инфраструктуру, теперь могут перенести в облако приложения, которые ранее реализовать было просто невозможно, причем без затрат на разработку новой архитектуры, и добиться невероятной производительности по всему стеку приложений. Мы оптимизируем наиболее важные приложения наших клиентов - от серверов приложений, играющих роль внешнего интерфейса, до самой базы данных и хранилищ».

Теперь, когда появились возможности повышения скорости работы и доступности, наиболее востребованные приложения, например, использующие таргетинг в реальном времени, аналитику или персонализацию, работают в облаке с экстремальной производительностью. Облачная инфраструктура Oracle Cloud Infrastructure предлагает заказчику самостоятельное автоматизированное выделение ресурсов нескольких серверов Bare Metal менее чем за пять минут, при этом каждый из них поддерживает более 4 млн IOPS, блочное хранилище, которое линейно масштабируется на 60 IOPS на гигабайт, а теперь - Oracle Exadata Cloud с низкими сетевыми задержками Virtual Cloud Networks, виртуальных сетей облака. Комбинация этих возможностей позволяет приложениям работать с высокой скоростью. Кроме того, Oracle Cloud Infrastructure предлагает полную совместимость с базами данных Oracle, развернутыми на площадке клиента, что помогает плавно перейти к облаку и реализовать эффективную стратегию гибридного облака.

«FICO предоставляет программные решения обнаружения мошенничества в режиме реального времени, управления рисками и соответствия требованиям регуляторов тысячам банков по всему миру, - сказал Даг Клэр (Doug Clare), вице-президент по маркетингу продуктов FICO. - Наши клиенты, включая крупнейшие финансовые учреждения мира, требуют самых высоких уровней производительности, надежности и безопасности решений. Когда нам нужно было увеличить производительность одного из наших ключевых приложений при соответствии нормативных требований и добиться еще более высоких стандартов пропускной способности и отказоустойчивости, мы обратились к корпорации Oracle, которая на протяжении многих лет является надежным партнером FICO. Наше тестирование комбинации Oracle Exadata с вычислительными узлами Bare Metal на облачной инфраструктуре Oracle следующего поколения, позволили установить новую планку в производительности критически важного приложения. Мы были очень впечатлены как самой совместной работой, так и результатами, которые смогла обеспечить Oracle, и рассчитываем предоставить эти новые возможности и выдающиеся результаты нашим общим клиентам».