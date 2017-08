Lenovo начала поставки смартфонов серий Motorola Moto С/C Plus и Moto E/E Plus. Цены

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале поставок смартфонов Motorola Moto через своего официального дистрибьютора – компанию Merlion. Среди представленных устройств - самые доступные в линейке Motorola смартфоны Motorola Moto С и Motorola Moto C Plus, а также модели среднего ценового сегмента Motorola Moto E и Motorola Moto E Plus.

Lenovo и Merlion работают вместе с 2008 г. Компания Merlion является официальным дистрибьютором Lenovo в категориях ПК, ноутбуки и планшеты. Недавно компании подписали соглашение о дистрибьюции смартфонов Motorola в России, что обеспечит бренду отличные позиции на российском рынке благодаря широкому каналу продаж. Компания Merlion является одним из крупнейших дистрибьюторов компьютерной и мобильной техники в России.

Недавно компания Lenovo сделала ряд громких анонсов и теперь начинает поставки смартфонов начального уровня Motorola Moto С и Motorola Moto C Plus, а также стильных смартфонов Motorola Moto E и Motorola Moto E Plus. Представленные ранее флагманская модель Motorola Moto Z2 Play и модули Motorola Moto Mods будут доступны в магазинах в конце августа.

Аппараты Motorola Moto С и Motorola Moto C Plus отличаются ярким дизайном. Производительности этих доступных смартфонов достаточно для просмотра фильмов, прослушивания музыки, общения в социальных сетях. Они оснащены камерами, позволяющими создавать снимки хорошего качества.

Младшая модель будет выпускаться на российский рынок в двух модификациях – с модулем 3G и с поддержкой 4G. Смартфон Motorola Moto C Plus - сочетание емкого аккумулятора и большого 5-дюймового экрана по доступной цене. Поддержка работы с двумя сим-картами позволит всегда оставаться на связи. В устройстве установлено 16 ГБ памяти для хранения данных и до 2 ГБ оперативной памяти. Модель комплектуется аккумулятором объемом 4000 мАч, одного заряда которого хватает на более чем 30 часов непрерывной работы. Модели будут доступны в нескольких расцветках корпуса: золотистый, вишневый металлик, искристый черный.

Смартфоны среднего уровня Motorola Moto E и Motorola Moto E Plus обладают оптимальным соотношением цены и функциональности. Они комплектуются производительными 4-ядерными процессорами, мощности которых хватает для большинства задач современного пользователя. Младшая модель оснащается 5-дюймовым дисплеем, 8 МП основной камерой с автофокусировкой, и 5 МП фронтальной камерой, которая позволяет получать резкие снимки даже в условиях низкой освещенности. Аккумулятор емкостью 2800 мАч обеспечивает полный день активной работы.

Модель Motorola Moto E Plus рассчитана на тех, кому важно длительное время работы и оснащена емким аккумулятором на 5000 мАч. В комплект поставки входит фирменное зарядное устройство для быстрой зарядки. Яркий 5,5-дюймовый дисплей с матрицей IPS и разрешением 1280х720 точек обеспечивает насыщенную картинку. За безопасность данных отвечает сканер отпечатков пальцев. К достоинствам этой модели можно отнести наличие 13 МП основной камеры с автофокусом и 5 МП фронтальной камеры со вспышкой. Новинка работает под управлением новейшей операционной системы Android™ 7.1.1, поддерживает интерфейс NFC и функцию Android Pay для быстрой оплаты покупок.

Смартфон Motorola Moto C доступен на российском рынке по рекомендованной розничной цене 4990 руб. (модификация с поддержкой 3G) и 6490 руб. (модификация с поддержкой 4G).

Смартфон Motorola Moto C Plus доступен по рекомендованной розничной цене 8490 руб.

Модели Motorola Moto E и Motorola Moto E Plus доступны по рекомендованной розничной цене 9990 руб. и 13 990 руб., соответственно.