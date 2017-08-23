«Лаборатория Касперского» рассказала об актуальных тенденциях в спаме

«Лаборатория Касперского» отмечает все больший интерес спамеров к корпоративному сектору. Так, во втором квартале 2017 г. эксперты компании зафиксировали новые рассылки писем с вредоносными вложениями, получателями которых были сотрудники различных организаций. В качестве вложений к подобным сообщениям аналитики обнаружили целый спектр разнообразных зловредов, предназначенных для кражи логинов и паролей, в том числе к внутренним сервисам и финансовым системам атакуемых организаций.

Для того, чтобы избежать разоблачения, спамеры применяли ряд уловок. К примеру, вредоносные программы часто были упакованы в архив с паролем, чтобы защитные решения не смогли распознать их еще в письме до распаковки. А в целях усыпления бдительности получателей злоумышленники маскировали вредоносные рассылки под деловую переписку – при этом они не просто копируют стиль деловой почты, но также часто используют реальные реквизиты существующих компаний, их автоподписи и логотипы, а в тематике сообщений стараются соответствовать профилю деятельности организаций.

Самой горячей темой прошедшего квартала в спам-рассылках, в том числе для корпоративных пользователей, стал шифровальщик WannaCry. В почте по всему миру распространялись предложения по оказанию услуг в борьбе с новым зловредом: предотвращение заражения, проведение обучающих семинаров и так далее. Некоторые письма рассылались от имени известных производителей ПО. В них сообщалось, что компьютер пользователя заражен и ему необходимо установить некое обновление. В письме даже содержалась ссылка, по которой это обновление можно скачать, только вела она на фишинговую страницу.

«Тот факт, что злоумышленники использовали в массовых рассылках упоминание WannaCry, в очередной раз показывает, насколько внимательно они следят за мировыми событиями, вызывающими наибольший интерес или беспокойство со стороны пользователей – их потенциальных жертв. Ажиотаж вокруг какой-то ситуации всегда играет на руку мошенникам, ведь человек, находясь в состоянии стресса или сгорая от любопытства узнать подробности события, с большей вероятностью откроет письмо с горячей темой, пройдет по предложенной ссылке и попадется в ловушку злоумышленников», – сказала Дарья Лосева, эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского».

Общая доля спама в мировом почтовом трафике по итогам второго квартала выросла совсем незначительно и составила почти 57%. В Рунете однако этот показатель по традиции оказался несколько выше – 61%.

С другими цифрами и тенденциями в спаме и фишинге можно ознакомиться в аналитическом отчете «Лаборатории Касперского».