Китайские компании переходят в облако SAP

SAP SE анонсировала семь новых клиентов среди ведущих китайских организаций. Компании из различных отраслей внедряют облачное решение SAP SuccessFactors для управления человеческим капиталом и другие решения вендора для цифровой трансформации своего бизнеса.

Bosideng International Holdings Limited, магазин одежды будет использовать SAP SuccessFactors для разработки новой платформы управления персоналом, чтобы не только уменьшить ручную работу с документами, но и повысить вовлеченность сотрудников и обеспечить им успешную карьеру и возможности.

E-Life Mall, ведущий в Тайване ритейлер (340 магазинов), выбрал SAP SuccessFactors, SAP S/4HANA и SAP Ariba для цифровой трансформации бизнеса предприятия. Компания планирует централизацию и стандартизацию всех процессов. Кроме того, она будет привлекать лучшие таланты через интерактивное обучение и управление персоналом, всячески вовлекать и мотивировать сотрудников.

GF Securities Co. Ltd, крупнейший неподконтрольный инвестиционный банк в Китае с помощью SAP SuccessFactors Performance & Goals создаст платформу для управления персоналом и поддержки талантов.

Hubei Xin Yang Feng Fertilizer выбирает SAP S/4HANA в качестве цифрового ядра и SAP SuccessFactors для создания кадровой платформы. Основная задача - оставаться в авангарде отрасли и соответствовать меняющейся законодательной среде. В развивающийся сельскохозяйственной отрасли компания Xin Yang Feng ориентирована на привлечение и удержание лучших специалистов для производства самых инновационных сельскохозяйственных технологий в Китае.

Ningbo Economic & Technical Development Zone Holding Co. Ltd. (NETD) - компания в области операционной логистики, недвижимости, финансовых инвестиций и охраны окружающей среды жилищно-коммунальные предприятия. Благодаря внедрению SAP SuccessFactors SAP Leonardo и SAP S/4HANA NETD будет строить Умный Производственный Инновационный Центр для развития интеллектуального производства в Нинбо. Это позволит поддержать стратегический план NETD в помощи местным властям по предоставлению лучших сервисов в провинции Чжэцзян и в конечном итоге растиражировать их на весь Китай.

Shanghai Qiniu Information Technologies Co. Ltd выбрал SAP SuccessFactors Employee Central и Performance & Goals, помогающие нанимать на работу и удерживать самых талантливых сотрудников.

Suzhou Anjie Technology является провайдером комплексных решений в области функциональных изоляционных систем. Компания реализует стратегию "Индустрия 4.0" с использованием цифровых технологий, инструментов по анализу данных во всей производственной цепочке. С SAP SuccessFactors и SAP S/4HANA Suzhou Anjie Technology рассчитывает на окупаемость инвестиций с помощью обучения сотрудников, повышения производительности труда и удовлетворенности персонала.