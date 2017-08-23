iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.»

Согласно данным исследования iKS-Consulting, на конец 2016 г. численность стоек, используемых для коммерческой деятельности, составила 30,5 тыс. стойко-мест, из которых 17% располагалось на площадках, сертифицированных на соответствие Tier III, 41% - на площадках, которые не имели сертификата, но готовы были гарантировать доступность сервисов не ниже 99,98%.

По прогнозам iKS-Consulting, в 2017 г. долевое соотношение увеличится в сторону стоек, подтвержденных сертификатом Tier III на 10%, при этом число стоек категории «Tier III заявленные» уменьшится на 6%, а «прочие» - на 4%. Это свидетельствует о том, что владельцы ЦОД всё чаще считают целесообразным подтверждать качество своих площадок официальным статусом.

Приоритет Москвы в региональном соотношении по численности остается стабильно высоким (73%) - в ближайшие годы существенного перераспределения в региональной структуре не ожидается, даже несмотря последовательную реализацию ряда крупных проектов за пределами столицы.

Консолидация ресурсов трех крупных участников рынка ЦОД – SafeData; ММТС-9; ЦОД «Менделеев» в Удомле – под управление созданной в конце 2015 г. компании «РТК-ЦОД» (дочернего предприятия ПАО «Ростелеком») привела к смене состава лидеров, как по числу стоек, так и по объёму доходов. Однако первую строчку обоих рейтингов по итогам 2016 г. сохранила компанией DataLine.

Доходность коммерческого сегмента рынка ЦОД демонстрирует положительную динамику – в 2016 г. показатель составил 16,8 млрд руб., что в валютном выражении эквивалентно $250 млн при среднегодовом курсе 67,19 руб. за доллар – и это больше, чем годом ранее на 21% в рублях, и на 11% в валюте. По мнению iKS-Consulting, крупные игроки рынка коммерческих дата-центров вышли из кризиса и в целом «дно», пришедшееся на 2015 год, пройдено.

Начиная с 2014 г. наметился заметный рост доли облачных услуг. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться. Так, в частности в 2017 г. прогнозируемый процент доходов коммерческих дата-центров по данному направлению составит не менее 28%, тогда как до 2015 г. он не превышал 20%.

Ожидается, что в течение 2017 г. в случае реализации намеченных планов расстановка позиций в топ-15 претерпит изменения – в число лидеров по числу стоек войдут компании «Авантаж» (ввод в эксплуатацию нового ЦОД в подмосковном Лыткарино на 2240 стойко-мест) и IXcellerate (к концу года ЦОД компании в Алтуфьево будет увеличен на 1100 единиц и его емкость составит 1835 стойко-мест).

Итоги 2016 г. отражают в целом позитивное развитие отечественного рынка коммерческих дата-центров и преодоление им сложного этапа, обусловленного глобальным финансовым кризисом. В наиболее выигрышном положении – как в плане гибкости по отношению к клиентам, так и с точки зрения собственной жизнеспособности – оказались владельцы больших отказоустойчивых дата-центров, которые располагали ресурсами для формирования конкурентоспособных предложений.

По мнению iKS-Consulting, дальнейшее развитие рынка ЦОД будет происходить по умеренно позитивному сценарию. Не исключено, что в ближайшие год-два мы станем свидетелями новых тенденций и бизнес-моделей, основа которых начала закладываться в 2016 г.