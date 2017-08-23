ИИ от Microsoft появится на процессорах размером с хлебную крошку

Microsoft представила библиотеку Embedded Learning Library, разработанную Microsoft Research, которая поможет внедрить системы машинного обучения в компьютеры с крошечными процессорами, такие как Raspberry Pi. Они не будут нуждаться в постоянном подключении к облаку и интернету, сохраняя все свои вычислительные возможности в режиме офлайн, также их будет очень сложно взломать. Бета-версия библиотеки уже доступна на GitHub.

Сфера применения подобных устройств очень широка. Например, «умные перчатки», способные распознавать и озвучивать язык жестов, датчики влажности почвы, и даже мозговые импланты, предупреждающие своего носителя о возможных судорогах. Подобные технологии способны перевернуть мир интернета вещей и найдут применение в самых разных сценариях, например, в предиктивном обслуживании для выявления и устранения поломок еще до их возникновения.

Идея проекта родилась у руководителя направления машинного обучения и оптимизации Microsoft Research Офера Декеля (Ofer Dekel), когда его сад атаковали белки. Будучи специалистом в области ИТ, он решил проблему при помощи технологий. Декель написал алгоритм для распознавания белок и запустил его на Raspberry Pi 3. В итоге он получил систему наблюдения за задним двором, включающую разбрызгиватель при появлении вредителей.

«Каждый, у кого есть желание и Raspberry Pi, может сделать нечто подобное, — сказал Офер Декель. — Раньше одной из главных преград была высокая стоимость и непрактичность устройств для облачной обработки данных. Мы можем наделить большим количеством возможностей меньший по размеру процессор без потери производительности».

Самым маленьким устройством, на котором тестировалась библиотека является одноплатный компьютер Arduino Uno, обладающий 2 КБ оперативной памяти. Следующий шаг — написание алгоритма для работы систем машинного обучения на процессорах Cortex M0, размером с крошку хлеба.