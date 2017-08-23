HP представила мощный ноутбук OMEN X. Цена

HP Inc. представила свой самый мощный игровой ноутбук — OMEN X by HP. Он создан для геймеров и киберспортсменов, нуждающихся в экстремальной производительности. Новый лэптоп обладает эффектным дизайном и системой охлаждения, которая позволяет разгонять процессоры5 и прочие компоненты ПК до предельных скоростей, что позволяет играть на максимальных графических настройках в любые игры, не жертвуя фреймрейтом.

Самым искушенным геймерам для предельной частоты кадров и скорости отклика при мобильных сражениях требуется производительность настольного игрового ПК, «закованная» в корпус нотубука. Изучая историю побед лучших мировых киберспортстменов, HP создала ноутбук, отвечающий этим высоким требованиям. OMEN X by HP сочетает высококлассные компоненты, усовершенствованную систему охлаждения, быстрый экран с высокой скоростью отклика, полностью настраиваемую механическую клавиатуру и программные инструменты, которые позволяют игрокам максимально использовать аппаратные возможности Omen X.

«Киберспорт стремительно развивается, и мы очень рады популярности продуктов семейства HP OMEN, — отметила Энн-Софи Хадберг (Anne-Sophie Hadberg), руководитель подразделения персональных потребительских систем, HP в регионе EMEA. — В ноутбуке OMEN X мы использовали инновационные решения для повышения производительности и улучшения дизайна, а также возможностей настройки. Все это позволит игрокам добиться необходимого конкурентного преимущества над соперниками».

Современные турниры по киберспорту требуют топовых скоростей от графической и процессорной систем ПК, поэтому HP оснастила ноутбук OMEN X инновационными технологиями и возможностями индивидуальной настройки.

Предусмотрен центр управления OMEN для настройки оборудования на максимальную производительность с возможностями управления разгоном процессора, оптимизации трафика с использованием сетевого ускорителя для сокращения задержек в сетевых играх и настройки системных индикаторов для удобного управления в играх.

Процессор Intel Intel Core i7 с возможностью разгона, настройки XMP для разгона памяти и протестированные профили памяти до DDR4-2800 включительно, разогнанные графические карты вплоть до GeForce GTX 1080, подходят для динамичных или многопользовательских игр с разрешением 4K.

Имеется RAID0 SSD для сверхбыстрой загрузки системы и игр, варианты системы хранения данных PCIe SSD+HDD для быстрого отклика и большой емкости хранилища.

Система охлаждения позволяет добиться производительности оборудования выше заводских настроек и включает усиленные вентиляторы и интегрированную испарительную камеру с четырьмя тепловыми трубками диаметром 3,5 мм для улучшенного отвода тепла от процессора и графической карты к четырем радиаторам на задней стенке корпуса.

HP оптимизировала ноутбук OMEN X для поддержки виртуальной реальности и добавила возможности для ограничения воздействия внешних отвлекающих факторов. Механическая клавиатура с RGB-подсветкой на основе механических переключателей с ходом клавиш 2,5 мм и тактильными ощущениями, которая обеспечивает мгновенный отклик и комфорт при высоких игровых нагрузках.

Настраиваемые шаблоны RGB-подсветки клавиш, независимые программируемые макрокоманды для клавиш, возможность одновременного нажатия неограниченного количества клавиш и распознавания фиктивных нажатий.

17-дюймовый экран с разрешением 4K для игр с высоким разрешением или экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц для плавных визуальных эффектов. Экран (доступен в разрешении Full HD и Ultra HD в зависимости от конфигурации) поддерживает технологию G-Sync, устраняющую дрожание изображения.

Решение DTS Headphone:X для моделирования окружающих звуков при использовании любых наушников, качественное звучание встроенных двойных динамиков НР с акустикой от Bang & Olufsen. Технология HP Audio Boost для качественного воспроизведения звука без перегрузки динамиков.

Полупрозрачное окно, позволяющее увидеть внутренние компоненты ноутбука, настраиваемая подсветка и алюминиевое покрытие создают элегантный внешний вид устройства, который может быть настроен индивидуально.

Чтобы обеспечить игрокам уверенное преимущество, ноутбук OMEN X поддерживает возможности расширения для простого обновления системы или замены компонентов. Единая панель доступа к накопителям и оперативной памяти, обеспечивающая удобный доступ ко всем заменяемым компонентам. Богатый выбор портов с поддержкой до четырех внешних экранов. Подключение к различным игровым аксессуарам: 3 порта USB 3.0 типа A, 2 порта USB 3.1 Type-C, сертифицированных для Thunderbolt 3, разъем HDMI 2.0a с поддержкой HDR, порт Mini DisplayPort, разъем RJ45 и многоформатное устройство чтения карт памяти. Двойной аудиоразъем с отдельным входом для микрофона и разъемами гарнитуры (вход/выход) для поддержки новейших игровых гарнитур или внешних динамиков.

Ноутбук OMEN 17 будет доступен в России в ноябре 2017 года по цене от 184990 руб.