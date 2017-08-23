Fujitsu представила новую ОС BS2000 OSD/BC 11.0 для мэйнфреймов

Fujitsu представила новую версию операционной системы Fujitsu BS2000 SE. Благодаря усовершенствованным функциям для обеспечения высокой доступности, совместимости, безопасности и удобства обслуживания, новое ПО позволит сохранить актуальность мэйнфреймов и использовать их в качестве основы для создания общества цифровых технологий.

Программное обеспечение BS2000 OSD/BC версии 11.0 компании Fujitsu, новая версия операционной системы для серверов Fujitsu BS2000 SE, представляет собой полномасштабное обновление ОС для мэйнфреймов Fujitsu. При разработке нового программного обеспечения особое внимание было уделено ключевым функциям, необходимым для защищенной цифровой совместной работы, включая открытость операционной системы, повышенную производительность и удобство использования. Новинка знаменует собой новый этап развития – впервые в отрасли реализована поддержка динамической миграции с серверов архитектуры IBM S/390. Перенос в режиме реального времени предоставляет новые возможности для технического обслуживания и запланированных отключений оборудования.

Новая версия ОС обеспечивает расширенную интеграцию текстовых файлов, позволяя легко обмениваться данными с открытыми операционными системами, включая Linux, через общее хранилище NAS. Дополнительные функциональные возможности включают усовершенствованную систему безопасности с поддержкой шифрования в качестве стандарта и расширенные диагностические функции для обеспечения долгосрочной доступности и защищенного текущего обслуживания будущих мэйнфреймов BS2000.

Руперт Ленер (Rupert Lehner), старший вице-президент по сервисам для корпоративных платформ в регионе EMEIA и управляющий директор компании Fujitsu в Германии, сказал: «Мэйнфреймы являются критически важной движущей силой распространения цифровых технологий, т.к. они поддерживают работу более половины современных корпоративных приложений, обрабатывают порядка 80% всех корпоративных данных и взаимодействуют с примерно 90% мобильных приложений. За несколько десятилетий использования мэйнфреймы зарекомендовали себя как самое надежное и эффективное решение для обработки больших объемов данных с максимальной скоростью. Последнее обновление нашей операционной системы гарантирует, что системы BS2000 SE готовы к задачам будущего. Мы продолжаем активно инвестировать в нашу ориентированную на будущее платформу, включающую программное и аппаратное обеспечение и сервисы. Мы уверены, что соответствуем текущим и будущим потребностям наших заказчиков».

Новая версия программного обеспечения BS2000 OSD/BC уже доступна для заказа. Эта операционная система разработана для того, чтобы корпоративные серверы Fujitsu BS2000 и в будущем смогли обеспечивать исключительную эффективность и непрерывность ведения бизнеса. Эти серверы создают надежную и масштабируемую платформу для работы высокопроизводительных критически важных приложений из самых разных отраслей – начиная обработкой больших данных от мобильных транзакций, заканчивая работой корпоративных систем и созданием отказоустойчивой основы для облачных инфраструктур.

Новая версия программного обеспечения расширяет функциональные возможности мэйнфреймов, позволяя компаниям модернизировать свои инфраструктуры и поднять на новый уровень показатели управляемости, производительности и доступности, что критически важно в условиях перехода на цифровые технологии. Благодаря интерфейсам на базе открытых отраслевых стандартов, системы Fujitsu BS2000 SE под управлением ОС BS2000 OSD/BC могут легко интегрироваться в современные динамичные архитектуры приложений, что в очередной раз подчеркивает важность мэйнфреймов как ключевых компонентов мира цифровых технологий.

ОС BS2000 OSD/BC версии 11.0 можно приобрести непосредственно у компании Fujitsu для стран региона EMEIA.