Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra

Parallels представила обновленную версию популярной Mac-утилиты для виртуализации Parallels Desktop 13. Наряду поддержкой macOS High Sierra, разработчики обеспечили полноценную интеграцию интерфейса Windows-приложений и различных браузеров в Mac Touch Bar. Также была организована работа панели Windows People Bar на компьютерах Mac. При этом новая версия Parallels Desktop повышает производительность при выполнении некоторых задач до 100 процентов.

«В этом году мы впервые объединяем две самых впечатляющих функции Mac и Windows благодаря Parallels Desktop 13 для Mac, — сказал Яков Зубарев (Jack Zubarev), президент Parallels. — В этом релизе нам удалось добиться лучшего за всю историю наших продуктов быстродействия ОС Windows на компьютерах Mac, а также реализовать инновационные полезные функции и инструменты, призванные помочь пользователям быстрее и эффективнее справляться со своими задачами».

В Parallels Desktop 13 интегрирована панель People Bar. Этот инструмент, только готовится к официальному выходу в новом сентябрьском обновлении Windows 10, при этом он уже доступен пользователям утилиты от Parallels.

Как это работает? У большинства со временем складывается определённый круг общения из друзей, родных, коллег и бизнес-партнёров. Нередко переписываясь с ними, приходится постоянно открывать почтовый клиент и мессенджеры (например, Skype), чтобы найти нужный контакт и написать письмо или сообщение. Чтобы не искать их каждый раз по контакт-листам и меню, можно настроить именные панели People Bar со всеми контактами по конкретным людям. Их можно в виде кнопок быстрого доступа вывести на панель задач Windows, Mac Dock или Touch Bar.

Несмотря на то, что в Windows панели People Bar может быть не больше трех контактов, на панели Mac Dock с Parallels Desktop 13 подобных ограничений по количеству нет.

Среди новых инновационных разработок, реализованных в Parallels Desktop 13, стоит упомянуть режим «Картинка в картинке». Эта функция создает окна других активных виртуальных машин, которые всегда будут располагаться поверх остальных окон, даже если какое-либо приложение Mac работает в полноэкранном режиме. Благодаря этому можно очень удобно контролировать сразу несколько операционных систем и их приложений, а также работать в них на одном экране, смотреть видео, переключаясь между областями и приложениями macOS.

Представление «Картинка в картинке» дополняет популярные среди пользователей настройки рабочего стола Parallels, среди которых режим Coherence (при использовании Windows-приложений на компьютере Mac собственно операционная система Windows не отображается), полноэкранный режим и режиме «Окно» (Windows работает в окне macOS).

Также владельцам Parallels Desktop для Mac предлагается обновленный пакет пользовательских инструментов для выполнения повседневных задач в рамках набора универсальных утилит - Parallels Toolbox.

В дополнение к улучшениям, внесенным во все версии Parallels Desktop 13 для Mac, был реализован ряд усовершенствований версий Parallels Desktop для Mac Pro Edition и Business Edition.

Parallels Desktop 13 для Mac, Parallels Desktop для Mac Pro Edition и Parallels Desktop для Mac Business Edition уже сегодня доступны подписчикам и пользователям Parallels Desktop 11 и 12, которые могут выполнить обновление до новой версии, новым клиентам в интернет-магазине, а также в розничных и интернет-магазинах по всему миру. Также доступны для загрузки бесплатные 14-дневные полнофункциональные пробные версии Parallels Desktop.

Рекомендуемая розничная цена Parallels Desktop 13 — 3990 руб. Владельцы бессрочной лицензии на Parallels Desktop 11 и Parallels Desktop 12 могут приобрести обновление за 2490 руб. Также они могут воспользоваться ознакомительным предложением и приобрести пожизненную подписку на Parallels Desktop Pro Edition за 2490 руб. Стоимость версий Parallels Desktop Pro Edition и Parallels Desktop Business Edition для новых пользователей составляет 4990 руб. в год. Пользователи Parallels Desktop Pro Edition и Parallels Desktop Business Edition бесплатно получают параллельную подписку и на Parallels Toolbox для Mac, и на Parallels Toolbox для Windows (parallels.com/toolbox), а также на Parallels Access (parallels.com/access).